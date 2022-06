Priscilla Vargas revela fuerte discriminación por su nombre: «Me estacioné en una calle para llorar»

Priscilla Vargas hace un par de días impactó en las redes sociales por una notable parecido que una antigua amiga de la infancia, que quedó en evidencia con un antiguo registro. La postal generó decenas de reacciones en su cuenta personal de Instagram.

Ahora, la periodista y conductor de «Aquí Somos Todos», será la protagonista de otro programa de la misma casa televisiva; «De Tú a Tú» de Canal 13. El conocido espacio de conversación de Martín Cárcamo que se realiza cada domingo después del noticiero central.

Su infancia y una compleja anécdota de sus inicios como periodista

En “De tú a tú”, la periodista hablará sobre su infancia y también de la importancia de la familia en su vida. Esto se resume principalmente en el apoyo de su madre y hermanas, familia que tiene una gran presencia femenina; con cuatro hermanas mujeres y cinco nietas. Asimismo, Priscilla Vargas conversará sobre el amor, su salida de Mega y el cariño que siente de la gente.

Otro punto importante que tocará en el espacio de Canal 13, fueron sus inicios en la televisión como periodista. En la conversación con Martín Cárcamo, se referirá a la fuerte discriminación que sufrió en sus primeras incursiones laborales en la pantalla chica; por ser oriunda de San Bernardo y por llamarse Priscilla.

«En algún minuto me crucé con personas que me la pusieron más difícil. En algún minuto, yo le pregunto al productor porque yo no puedo salir a hacer móvil», recordó que preguntó la conductora de «Aquí Somos Todos».

La respuesta de ese productor fue inesperado e impactó fuertemente a la comunicadora. «Me dice ‘lo que pasa es que no te quieren porque te llamas Priscilla’ (…) Me acuerdo que me voy y me estacioné en una calle para llorar», señaló Priscilla Vargas añadiendo que esos primeros años laborales fueron demasiado duros.