Creadores de Final Fantasy confirman detalles sobre su entrega más reciente

Nuevos detalles sobre Final Fantasy XVI. Naoki Yoshida, productor del videojuego en Square Enix, ha concedido una entrevista a IGN. El creativo ha respondido algunas cuestiones sobre el sistema de combate y ha confirmado que Clive, el protagonista, tendrá acompañantes durante las batallas. Con todo, estos serán manejados por la IA del juego.

“No queríamos abrumar a los usuarios en nuestro tráiler más reciente, así que nos centramos únicamente en las batallas de Clive. Eso quiere decir que durante la mayor parte del viaje, Clive estará acompañado por uno o más compañeros. Estos participarán en batalla, además de bromear”. Eso sí, los miembros del equipo estarán manejados por la IA “para permitir a los jugadores que que se centren exclusivamente en manejar a Clive”.

En cuanto al combate, Yoshida ha reflexionado sobre la comparación con Final Fantasy VII Remake. Este juego “no hubiera existido de no ser por el original y sus sistemas, que al final han influido en lo que se ha convertido el remake”. Final Fantasy XVI, en cambio, “es un título completamente nuevo con un concepto diferente”. Para llevar a la saga “a una nueva dirección”, el director Hiroshi Takai y el director de combate Ryota Suzuki han optado por un sistema centrado en la acción.

Según Yoshida, trasladar las habilidades de invocación tradicionales y permitir que los jugadores controlen a los Eikons en tiempo real les ha brindado la oportunidad de crear “un sistema que no solo se ve genial, sino que se juega fantástico”. Los Eikons aparecen en situaciones diferentes además:

“Algunos se enfrentarán a Clive como enemigos fieros, otros serán amistosos u aliados de Clive. Habrá momentos en los que los jugadores controlarán a uno en tiempo real para luchar contra otros Eikons”. El tipo de batalla y la escala cambia aparentemente “dependiendo del combate, lo que incrementa al máximo la emoción mientras conserva la inmersión.

Final Fantasy XVI saldrá a la venta en 2023 para PS5. El juego no está conectado a la decimocuarta entrega ni a ninguno de los títulos anteriores, de modo que Yoshida ha avisado de que no habrá demasiados homenajes a Final Fantasy XIV. “No significa que no haya algunos”, ha concretado.

¿Qué entradas quedan para el FestiGame?

Recuerda que las entradas de FestiGame se dividen en etapas de venta. Sin embargo aún quedan tres instancias en las que podrás adquirir tu ticket. A continuación te dejamos cuando puedes adquirir la tuya, si es que no alcanzaste en la etapa más reciente:

Primera Etapa Preventa: Agotada.

Agotada. Segunda Etapa Preventa: Agotada.

Agotada. Tercera Etapa Preventa: Desde el 1 de mayo al 31 de mayo o hasta agotar stock.

Desde el 1 de mayo al 31 de mayo o hasta agotar stock. Cuarta Etapa Preventa: Desde el 01 al 30 de junio o hasta agotar stock.

Desde el 01 al 30 de junio o hasta agotar stock. Venta Final: Desde el 1 de julio hasta el 14 de agosto o hasta agotar stock.

Las entradas se dividen entre: Tickets diarios, Abonos y Gamer Pack cuyo precio variará de acuerdo con la etapa de preventa.