«Dua firma mi teta, por favor»: La divertida petición de una fan en un concierto de Dua Lipa

Dua Lipa se encuentra realizando su gira mundial titulada «Future Nostalgia Tour». Mismo nombre que su segundo, último y exitoso álbum a nivel global.

La cantante británica ha realizado más de sesenta presentaciones durante este año. En una buena parte de ella han existido momentos para compartir; varias interacciones con el público y chascarros con sus micrófonos volando por los aires en la euforia del concierto.

El más reciente show de Dua Lipa fue en el Estadio Tenelné Pole en la ciudad eslovaca de Bratislava, en el marco del Lovestream Festival. En esta presentación, asistió una fanática checa de la autora del éxito «Levitating» y con un especial cartel.

¿Qué ocurrió en el más reciente concierto de Dua Lipa?

«Hoy le gané a todos», escribió una chica de nombre Anna en su cuenta personal de Twitter. Allí compartió una foto de ella en el Tenelná Pole con un particular cartel que decía: «Dua, firma mi teta por favor».

Asimismo, en el mismo en la publicación de la red social escribió «este es mi reclamo a la fama» acompañado de un video con la mismísima Dua Lipa leyendo su cartel durante el concierto.

i won today yall pic.twitter.com/G2suusqZ2J — anna (@_typicalanna) June 11, 2022

La cantante británica estaba comenzando a interpretar el tema «Good In Bed», una de las canciones de la extensa lista que poseen sus presentaciones.

Allí fue cuando miró a Anna y dijo «no puedo bajar y firmar tu teta jovencita; pero puedo dedicarte esta canción si quieres», expresó Dua Lipa generando la euforia de todo el público.

La fanática no tuvo suerte, ya que no firmó sus pechos. Y tampoco lanzó el beso que estaba pidiendo otro de los seguidores de la exitosa artista británica. Pero si continuó cantando el tema «Good in Bed» con la clásica y sensual coreografía, ante cerca de los 40 mil espectadores que fueron al Lovestream Festival.