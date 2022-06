«Para el desayuno, el almuerzo y la once»: Hombre se separa de su esposa porque solo le preparaba fideos

Hay muchas razones por la que un matrimonio se puede acabar; la llama del amor se apagó, alguno le fue infiel al otro en la pareja, entre otras razones. Pero a nadie se le pasa por la cabeza que alguien pida el divorcio por una razón culinaria.

Esto pasó en la India, cuando un hombre se le ocurrió la genial idea de pedirle el divorcio a su esposa porque ella le preparaba fideos durante toda la semana y a cada momento del día.

Así lo relató el juez que estuvo a cargo del caso, ML Raghunath, cuando comenzó a hablar sobre distintas parejas que pedían el divorcio por cosas muy pequeñas. Ahí fue cuando llegó al caso de los fideos en el momento cuando él era juez del distrito de Bellary.

La extraña razón del divorcio hindú

«El hombre dijo que su esposa no sabía cómo preparar otra comida que no fueran fideos. Eran fideos para el desayuno, el almuerzo y la cena. Se quejó de que su esposa fue al supermercado y solo llevó fideos instantáneos», señaló el juez según rescató el medio New Indian Express, sobre el caso que terminó en el divorcio de la pareja y por mutuo acuerdo.

Asimismo, Raghunath aseguró que los casos de divorcio han ido aumentando con los años y que según la ley local, las parejas deben estar juntas al menos un año para solicitar el divorcio. De lo contrario, los matrimonios estarían pidiendo la separación desde la misma boda.

Además, el juez destacó que también reciben otros tipos de solicitudes de divorcio extrañas y un día después de la boda; tales como no hablar con la pareja, poner la sal en lado equivocado del plato, coser el traje de boda con el color equivocado, no salir con la esposa, entre otras curiosas solicitudes de divorcio.