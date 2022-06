¿Pinilla a Viña? Raquel Argandoña frena en seco su posibilidad de ser animador del Festival

Mauricio Pinillla ha sido motivos de comentarios en todos lados de la farándula en los últimos días. El ex futbolista se fue en contra del gobierno por el futuro proyecto de prohibición de la tendencia de armas.

Pero no fue solo eso, ya que una ex amiga y socia laboral de Gissella Gallardo, denunció a su ex pareja y lo metieron en el baile. Tanto fue el impacto, que supuestamente el ahora animador de TVN habría sido llamado a una reunión con el canal estatal por los constantes escándalos.

Entonces claramente la figura del ex goleador iba a ser motivo de análisis en el programa farandulero «Zona de Estrellas», donde Raquel Argandoña fue quién disparó sin filtro contra Mauricio Pinilla.

¿Pinigol animando el Festival de Viña?

La Raca se desligó un poco de las constantes polémicas que han afectado al ex futbolista y apuntó al rol de animador de Mauricio Pinilla. Este ha sido un crecimiento exponencial en los últimos meses desde su arriba al canal estatal.

«Le han dado muchas oportunidades, como a nadie, y las ha aprovechado», aseguró Raquel Argandoña de entrada.

Asimismo, la Quintrala lo frenó en seco ante una posibilidad de animar el reconocido festival que tiene lugar en la Quinta Vergara. «Si se creyó que podía ser el animador del Festival de Viña, creo que fue una broma de mal gusto. Recién está entrando a la televisión para que se pare sobre ese escenario», complementó la panelista de Zona de Estrellas.

Incluso recordó a Felipe Camiroaga, debido a la reciente comparación de Karen Doggenweiler y le recomendó soltarse porque puede ser un gran animador; pero nunca como el «halcón de Chicureo».

También puso distancia con el «JC qué le dicen» debido a un supuesto estilo parecido, según señaló recientemente Mario Velasco. «No lo compares, Julio César que no me cae muy bien; pero debo reconocer que es un excelente profesional, un tipo culto, preparado, cercano a la gente. Un poquito populista a veces. Mientras que a Pinilla le quedan años», aseguró La Raca.