¿Quién es el futbolista con el que tendría un romance Gala Caldirola?

Durante inicios de esta semana la farándula chilena explotó. Esto después de que supuestamente Mauricio Isla habría encarado a Mauricio Pinilla por un supuesto «affaire» con Gala Caldirola.

«Compadre, tú ya te has involucrado con las pololas de otros jugadores, no me podís hacer esto a mí», indicó Sergio Rojas sobre la supuesta reacción del huaso ante el ex futbolista.

Sin embargo, todos los focos de farandulandia ahora apuntaron a la experta en farándula, Cecilia Gutiérrez, quien entregó una nueva papita sobre la vida amorosa de Gala Caldirola; estaría saliendo con un futbolista.

¿Quién sería la nueva conquista de la modelo española?

«Ese dato me llegó hoy día, sobre este romance. Le pregunté a la Gala directamente, primera fuente. No me lo negó», señaló Cecilia Gutiérrez de entrada según pudo rescatar RedGol.

¿Pero quién es el chiquillo en cuestión? Su nombre es Juan Pablo Gómez, un futbolista chileno de 31 años y que actualmente juega en Curicó Unido. El jugador nació en Buenos Aires, llegó a Chile a los cinco años y a los diez entró al mundo de la pelotita.

En la misma transmisión mediante la red social, Cecilia Gutiérrez también expresó que Gala Caldirola «no había contado nada, porque no tiene nada nuevo que contar respecto a eso», añadió.

Los miles de internautas comenzaron a bromear con el tema y lanzaron que el futbolista chileno subiría de seguidores por el nuevo romance (aún sin confirmar). Incluso, la ex chica reality llegó hasta la transmisión de la periodista de espectáculos y agradeció todo el apoyo.

«Jajja son lind@s! Estoy leyendo los comentarios!! Jajaja gracias por la buena vibra que muchos entregan!!! Amoooor y alegría para todos», manifestó Gala Caldirola en la transmisión en vivo que comentaba su nuevo supuesto romance, y que en ningún momento negó.