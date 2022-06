Sabrina Sosa y el supuesto romance son Alexis Sánchez: «Trajo problemas con el papá de mi hijo»

A comienzos de año se viralizó rápidamente una foto de Sabrina Sosa en el Estadio Zorros del Desierto, apoyando a la selección chilena en Calama. Desde ese momento volvió a estallar una bomba en farandulandia asociado a una información del pasada; el supuesto romance de la modelo argentina con Alexis Sánchez.

«Esto sería como una especie de remember. Porque en el año 2012 Sabrina habría tenido ‘un touch and go’ con Alexis en el vip de un conocido local nocturno en Santiago y con el que le habría sido infiel a Claudio Valdivia mientras él se encontraba en Perú», aseguró Francisco Halzinki días antes del partido de La Roja tras ser consultado en sus redes sociales.

Por otra parte, Sabrina Sosa se fue de vacaciones hace un par de semanas. Y en la publicación donde anunció su merecido descanso, ratificó que iba sola. «Acá estoy, de vacaciones, sola, en mi lugar favorito… No es más que eso, todo lo demás es puro invento», lanzó mediante su red social.

Pero los rumores y las referencias al supuesto romance con Alexis Sánchez continuaron. Debido a ello, la trasandina se refirió al tema y a sus consecuencias en la pantalla chica, durante su aparición en el late de Canal Vive, Síganme los buenos.

Las consecuencias de los rumores falsos con el «niño maravilla»

«Trajo cosas asociadas al entorno, problemas con el papá de mi hijo, la relación cambió de la noche a la mañana porque surgió algo muy polémico, estaba todo medio raro», señaló Sabrina Sosa sobre el cahuín que le trajo un conflicto con el padre de su hijo y ex pareja, Claudio Valdivia.

Asimismo, la modelo continuó diciendo sobre el humor que «se hablan muchas cosas… me agarró tan desprevenida (los rumores) que me hizo tambalear un poco», añadió.

El complejo quiebre con el hermano del «mago»

Pero Sabrina Sosa no se quedó ahí. Esto ya que le reveló al JC Que le dicen, cómo terminó la relación con el ex chico reality.

«Me pasó que él no estaba de acuerdo en que nos separáramos. Tenía que hacerlo entender que no estábamos bien y que viéramos lo mismo», detalló la argentina sobre el complejo momento que ya la llevó a tomar terapia para tratar su autoestima.

De la misma forma, Sabrina también agregó sobre ese mal momento que «no estaba al 100% en nada, ni en pareja, ni en mi trabajo, solo en ser mamá. Ni siquiera como mujer, me sentía fea, no me sentía segura, de ahí era todo por debajo. Ahora tengo el mundo por delante», concluyó sobre el mal momento que tuvo que enfrentar en contraste a su situación actual, donde está más plena que nunca.