Ryan Gosling se luce como «Ken» en la próxima película de Barbie

Warner Bros sorprendió a fines de abril tras liberar la primera foto de «Barbie», la próxima película de la famosa muñeca de Mattel a cargo de la directora Greta Gerwig.

Pero esta producción no contará con la también guionista. Esto ya que elenco contará con Margot Robbie; America Ferrera, Simu Liu, Issa Rae, Michael Cera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Will Ferrel y claramente no menos importante, el actor Ryan Gosling.

Y precisamente en relación a este último, la famosa compañía estadounidense sorprendió a todos con la primera imagen del actor como «Ken».

Ryan Gosling como el famoso muñeco

El reconocido actor de 41 años, se lució durante este miércoles después de Warner Bros subiera el primer adelanto del protagonista de La La Land en la próxima película de Barbie.

La impactante foto muestra a Ryan Gosling con unos abdominales absolutamente marcados, un cabello rubio decolorado y un bronceado en spray. Incluso, un curioso detalle en la ropa interior que usa el actor y posee la leyenda «Ken».

¿Qué se sabe hasta ahora de la película de Barbie?

Hasta ahora no se ha detallado ni confirmado la trama de la película de Warner Bros. Solamente se ha rumoreado que varios personajes influirán en la trama. O sea, habrán diversas versiones de los muñecos en la historia.

El actor Simu Liu se manifestó a inicios de este año y describió al largometraje, según detallo Concierto, como «Salvaje» e «Increíblemente única». Asimismo, continuó diciendo «ojalá pudiera mostrarles lo que hacemos día a día porque es una locura», aseguró.

Cabe señalar que la película no es musical, el actor señaló que ha estado en muchos ensayos de baile en el marco de la realización de la película.

Recordemos que tal como indica el más reciente adelanto, el estreno en los cines de la más reciente largometraje de Barbie está pactado para el 21 de julio de 2023.