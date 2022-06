¿Usó mucho photoshop? El comentado bikinazo de Ignacia Michelson

Ignacia Michelson sorprendió hace poquito en las redes después de anunciar su debut en los eventos como DJ. Esto ocurrió en la misma semana donde apareció protagonizando el videoclip oficial del estreno musical de «El Maniako The Boost» con su nuevo single «Bobo».

Pero también la chica playboy no solo deja atónitos a sus más de 2 millones de seguidores de Instagram con este tipo de noticias, sino que también con sus osadas postales ligeras de ropa.

Claro ejemplo son dos de sus últimas publicaciones en su red social, donde dejó boquiabiertos a sus fanáticos con dos bikinazos de alto impacto. Y a pesar de las decenas de piropos, igual aparecieron un par de criticas sobre la «excesiva» edición de la fotografía.

¿Mucho photoshop o no?

«El 2 de junio se viene una gran sorpresa atentos», aseguró Ignacia Michelson etiquetando a Playboy México en la prendida publicación, donde sale posando ligera de ropa con un osado traje de baño de color rojo.

La DJ claramente dejó la escoba llenándose de piropos en la publicación que amasó más de 48 mil me gusta. «Hermosísima bb»; «Wow que bellísima y maravillosa»; «Dios que bebesita»; «Muy bonita»; «Bombonasooo», fueron algunas de las reacciones positivas en el posteo que se mezclaron con las decenas de críticas por el «exceso de photoshop» en la postal de la modelo chilena.

«Y por qué tanto face app. Se refleja en la arena… así no»; «Está muy arreglada la cintura, se ve muy rara la arena»; «El photoshop es muy obvio en esta foto, no necesitas esto»; «Amor se le deformó la arena. Trate de no meterse tanto»; «No entiendo el porqué utiliza photoshop, ella es muy linda y no tiene necesidad de editar su cuerpo», expresaron algunos de los internautas que comentaron e hicieron bolsa a Ignacia Michelson en su osado anuncio.