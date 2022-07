Betsy Camino frenó en seco todos los rumores de romance con atrevida postal

Betsy Camino posee más de 273 mil seguidores en Instagram, donde se mantiene más activa que nunca subiendo distintos registros cada día. En ellos muestras sus distintos proyectos en la pantalla chica. Pero no solo eso, sino que también ocupa sus redes para el salón de belleza que inauguró.

Pero aunque la bailarina no suele tener problemas en la comunicación con sus fanáticos, ahora se aburrió de una pregunta que siempre le hacen. Es por eso que salió al paso, cortando de raíz todos los comentarios desatinados.

Es así como según lo consignado por Corazón, Betsy Camino dijo a través de sus historias de Instagram: «No me pregunten más en fiestas ni por aquí si estoy soltera», inició la cubana luciéndose con una foto en ropa interior de fondo.

Incluso, la misma ex Aquí se Baila relató que no tiene intenciones al corto plazo de volver a vincularse con alguien: «Siiii lo estoy y siiiii lo estaré por mil tiempos más… Nadie me llama la atención y menos la energía que deseo», complementó.

Finalmente, para cortar de raíz todas las especulaciones de la gente, Betsy Camino expresó que «gracias Dios, mis santos y libros por enseñarme a más… a cambiar de NIVEL», concluyó.

Betsy Camino frenando en seco todos los desubicados comentarios de su vida privada

Recordemos que el último pololeo de Betsy Camino (del que hay conocimiento público) fue con el ex Colo Colo y goleador del fútbol chileno, Esteban Paredes. Esto debido a que ambos fueron vistos juntos; pero el amor no duró mucho, ya que el ahora ex Coquimbo Unido e ídolo del club albo, terminó rápido con la relación.

Después de esto, se iniciaron varios rumores de un supuesto coqueteo de Betsy Camino con el mismísimo Mauricio Pinilla. Todo después del quiebre amoroso con Gisella Gallardo. Sin embargo, la cubana se mostró indignada por estas especulaciones y reaccionó muy enojada.

«Hello (Hola), y de buenas, ni cojones… ni cojones de buena. Perdón la expresión, pero ahora estoy acá en mi salón trabajando y me mandan esta noticia», inició la ex Aquí se Baila en la aclaración del tema.

De igual manera, Betsy Camino relató que desde mucho tiempo que la venían involucrando con gente y que eso no le importaba para nada. Y que la principal razón, era porque estaba soltera. «Estoy disfrutando muchísimo de mi soltería, conociendo personas, pasándola increíble, y estoy muy a full con todo lo que es mi trabajo», explicó la cubana sin complicaciones.