«No están dadas las oportunidades»: Bombo Fica se lanza contra Cristián de la Fuente tras polémicos dichos

Las declaraciones de Cristián de la Fuente siguen sacando ronchas. Y que el actor, después de asistir al programa «Sin Filtros», se llenó de críticas e incluso salieron personajes a defenderlo.

Y es que el mundillo de la farándula estalló después de que el actor expresara que «hay gente que no tiene las cosas que quiere, pero quiere que se las regalen».

Sin lugar a dudas, las redes estallaron, donde la actriz y ex Morandé con Compañía, Belén Mora, no dudó en criticar a De La Fuente. Mientras que la defensa al actor llegó por parte de Sebastián «cuchillo» Eyzaguirre y Catalina Pulido.

Ahora, mediante el espacio farandulero de Zona de Estrellas, el comediante Bombo Fica tuvo palabras para las polémicas declaraciones de Cristián de la Fuente en el programa conducido por Gonzalo Feito.

Bombo Fica se unió al festival de críticas

«Escuché en una entrevista a un personaje de televisión que dijo que en este país había pobres, que eran pobres porque eran flojos», inició el comediante haciendo alusión al actor.

Igualmente, Bombo Fica expuso su situación personal diciendo: «con mi padre y mi madre fuimos siempre pobres, y el único legado que nos dejaron fue la educación», agregó.

Así fue como el artista triunfador en varias ocasiones en el Festival de Viña, aseguró que él tuvo suerte de entrar al mundo de las artes y pasar distintas barreras; pero que otros no pudieron y no porque no quisieran, sino porque las oportunidades no existían.

«Es un mito pensar que en este país los pobres son pobres porque son flojos», manifestó Bombo Fica. De igual modo, cerró sus declaraciones yéndose en contra de la postura de Cristian de la Fuente.

«No, son pobres porque no están dadas las oportunidades para que algunos lleguen y logren los objetivos que quieren en sus vidas», remató Bombo Fica en el espacio farandulero.