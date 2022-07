Cami Gallardo se refiere a las constantes críticas que recibe: «Me encierro en mi pieza a llorar»

Cami Gallardo no ha podido disfrutar plenamente del éxito en audiencia que ha tenido el programa donde es coach, «The Voice Chile». Esto ya que después de su regreso a la televisión a través de las pantallas de Chilevisión, solo ha sido resaltada por aspectos negativos.

Solo basta con recordar la polémica que tuvo con Yuri, después de que la artista mexicana efectuara una feroz critica al vestuario de una participante. Esto desencadenó en una compleja discusión que generó gran revuelo en redes sociales y que no fue emitida.

Pero los aspectos negativos no solo se quedaron en esa disputa. Ya que su aparición en la pantalla chica destaca por las constante críticas de los televidentes, tanto a su persona como a sus decisiones en The Voice Chile. Esto quedó demostrado en un reciente desahogo de Cami, mediante una transmisión en vivo.

Cami Gallardo se refiere a las consecuencias negativas de los ataques de la gente

La intérprete de «Abrázame» se refirió a una de sus últimas decisiones como coach en la competencia de Chilevisión. Pero no solo eso, ya que se refirió a todo lo negativo que percibe de la audiencia.

«La gente no se da cuenta y quieren creer el morbo, que hay envidia, que está calculado, que es todo maquiavélico y malo. Pero hay puro amor en el equipo», señaló Cami Gallardo a través de una transmisión en vivo.

Asimismo, la cantante se desahogó y dijo «yo no suelo hablar mucho cuando me llega hate. Me quedo callada, me encierro en mi pieza a llorar y suelo ser muy silenciosa con ese dolor de estar expuesta. Y que la gente crea que no leo las hueás o que crean que pueden pasarme por encima y tratarme de lo peor», complementó de forma potente la artista nacional.

De igual manera, tal como rescató ADN Radio, se refirió a las consecuencias de esta mala onda en redes sociales, que la afectaría a ella obviamente y a los participantes que la tiene como coach, y que participaron en el espacio de la red social.

«Me duele profundamente que se hable de mí y que no se les celebre a ustedes, me duele, me hace mal», expresó Cami Gallardo criticando a la gente e invitando a reflexionar sobre el estado de la industria de la música en la actualidad.