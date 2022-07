Coté López arremete contra alcalde de Rengo tras desubicado comentario

La jornada del viernes pasado, Coté López no tan solo desbordó felicidad tras la apertura de una nueva sucursal de su línea de maquillaje, Clo By Cote. Sino que también realizó una profunda crítica, a las que, según ella, no son las prioridades que debería tener Chile. Y en efecto, del Presidente Gabriel Boric.

Esta reacción fue replicada por ADN Radio, quienes compartieron la nota en sus redes sociales. Hasta allí llegó el alcalde de Rengo, Carlos Soto, quien dejó un inesperado comentario.

«Todos sabemos quién es Coté López», escribió el jefe comunal junto con el emoji de alguien tomándose la cara. Esto fue destacado por la misma empresaria, quien elaboró una inmediata respuesta.

La aclaratoria respuesta de Coté López en sus historias

«Déjeme recordarle que soy mujer, al igual (que) su esposa y su madre, u al igual que las mujeres de su familia», escribió la influencer a través de sus historias de Instagram.

Igualmente, lamentó que se refiriera a ella de esa forma y aún más, cuando viene de una autoridad política. «Pensar diferente no le da a usted ni a nadie el derecho a menoscabarme como persona», añadió.

Coté López se mantuvo firme en su postura respecto a la seguridad que hay actualmente en Chile y apuntó a Carlos Soto como alcalde de la comuna de Rengo, y no representando un partido político.

«La delincuencia aumentó SIGNIFICATIVAMENTE este año y ese si es un tema de URGENCIA. Por otra parte, sé que perfectamente a qué se refieren con ‘persona menstruante’. Era una manera de decir que el foco debería estar en cosas más importantes», complementó la también escritora, recordando su crítica.

Asimismo, Coté López señaló que esperaba ser la única mujer a la que el político se refirió de esa forma. Además, destacó lo que es ella respondiendo al comentario del alcalde de Rengo.

«Soy MUJER, señora, madre, psicóloga, diseñadora, escritora, coach profesional, empresaria, políglota, etc. (…) Claramente no te referías a esto, ¿cierto?», remató Coté López en sus historias de Instagram, quien también compartió más capturas de los comentarios del político y agradeció el apoyo de sus seguidores.