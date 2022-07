Karen Bejarano responde con todo a las críticas: «Deja que los perros ladren»

Daniela Aránguiz asistió al capítulo más reciente de La Divina Comida e hizo pebre a Karen Bejarano; no le gustó nada que la cantante llegara a la final, consiguiera el título de ganadora y se quedara con el premio de 15 millones de pesos.

«Cuando yo llego a la final, yo quería llegar con gente realmente seca en la cocina. Karen no cocinaba nada. Todo el programa se la llevaron criticándola y peleando con ella porque hacía lo que ella quería», lanzó Daniela Aránguiz de entrada durante el programa.

Pero los palos no quedaron ahí, ya que la ex chica Mekano también dijo «una persona que tiene problemas económicos no anda en un Land Rover que cuesta 40 palos, no tiene una casa en Chicureo. ¿Por qué te las das de pobre si no lo eres?», expresó la influencer de forma deslenguada en las pantallas chicas.

Sin embargo, el tema no se quedó solamente con lo que se emitió en las pantallas de Chilevisión, ya que también continuó en las redes sociales, mediante una reciente publicación.

Karen Bejarano responde a las críticas

«Frase de hoy: DEJA QUE LOS PERROS LADREN, es señal de que vamos avanzando», inició Karen Bejarano a través de sus historias, donde aparece enviándole un beso a la persona que la criticó.

Asimismo, la cantante siguió expresando «nunca olviden que aquellos que les gusta hablar mal de ti, lo hacen porque no son capaces de mirarse a ellos mismos… les resulta muy difícil y prefieren ver la paja en el ojo ajeno», añadió en un mensaje con un claro destinatario.

Finalmente, la también ex chica Mekano y Yingo, aconsejó a las personas que reciben críticas de otras personas. «No dejen que nadie opaque sus espíritus con la suciedad de sus palabras. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca», remató Karen Bejarano en su turno del round contra Daniela Aránguiz.