¿Por qué Marité Matus y Arturo Vidal se habrían distanciado?

El mundillo de la farándula subió al columpio a Arturo Vidal debido a una supuesta fiestas que organizaría la actual pareja del futbolista, Sonia Isaza.

«De hecho, ella lleva a sus amigas a los carretes de los amigos de Arturo y del mismo Arturo, en el fondo, para entretenerlo», lanzó Sergio Rojas en el espacio farandulero de Instagram, «Qué te lo digo».

Pero no solo fue eso, ya que el mismo periodista había señalado que el «King» no estaría muy contento con las publicaciones de su ex esposa, Marité Matus. Esto se debe a que ella aparece en las redes con Daniella Duran, otra ex pareja de Arturo Vidal, con la que estuvo durante un «receso» de su relación con Sonia Isaza.

Otra pareja de Arturo Vidal y conflicto con su amigo

En farandulandia circulaban los rumores de que la familia del futbolista no estaría feliz con su relación con Sonia Isaza. Pero no solo ellos, ya que también compartirían el mismo sentimiento Marité Matus y Daniella Durán.

«Arturo Vidal no estaría nada de contento con los posteos que ha puesto Marité Matus con su ex, Daniella Durán, que públicamente ya se siguen en sus cuentas de Instagram, se han escrito», indicó también Sergio Rojas a través de su programa farandulero.

Asimismo, el comunicador también explicó que lo que realiza Marité Matus es «darle el beneplácito a la ex polola de Arturo Vidal. Y eso en clara odiosidad a Sonia Isaza, que es sindicada como la mujer que rompió el matrimonio de Arturo Vidal», complementó.

Pero no solo eso, ya que en el programa farandulero también soltaron otra curiosa «papita». Iván Valenzuela, un amigo del futbolista, estuvo emparejado con «Ceci» Sáez», una amiga de Marité Matus. Con ella tuvo un hijo y se separaron. Sin embargo, lo curioso es que Valenzuela ahora está en pareja con la hija de Sonia Isaza. Este sería el segundo gran motivo de la supuesta «enemistad» del «King» y la influencer.