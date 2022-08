Cristián Castro asegura que también se tiñe «ahí abajo»

Sin duda, uno de los looks que más ha llamado la atención a lo largo de las últimas semanas es el de Cristián Castro. Recordemos que el cantante mexicano se volvió viral por lucir coloridas y alocadas cabelleras, combinadas con atuendos bastante excéntricos, en el programa argentino Canta Conmigo Ahora.

Y ahora, en un viaje de regreso a México, la estrella de la música latina se refirió a la gran cantidad de comentarios que generó su pelo en redes sociales. Todo en una entrevista de la prensa mexicana, que esperaba sacarle más de alguna respuesta con respecto a sus decisiones de look.

Cristián Castro y sus sorprendentes looks

A través de TikTok, un clip de una corta entrevista al astro mexicano se hizo viral. En este, Cristián Castro comenta su repentino cambio de imagen. Mira el video acá mismo:

En el registro podemos verlo, respondiendo las preguntas de los periodistas, y afirmando: «Sí caray, memea la gente bastante, y ojalá que no sea lo último«. Asimismo, Cristián Castro respondió a la pregunta ¿pero no te lastima, eres un hombre fuerte?, que realizó una periodista. Fue así que escribió: «Sí, ahora ya estoy quedando hasta sin cabello, pero allá abajo no«.

Finalmente, el cantante mexicano revelo que si bien no se está haciendo un tratamiento para la calvicie, también se está colorando abajo del cinturón. «No, allá abajo también me lo pinto«, remató, según reportó La Cuarta.

Recordemos que en otra entrevista, Cristián Castro afirmó con respecto a su pelo: «Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado como jurado hay que diferenciarse de todos, es como un circo, hice algunos looks estrafalarios. En uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado».

Finalmente, sobre los memes que lo comparan con la caricatura de los Troll, indicó: «Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión»