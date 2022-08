¿Cuál será el nuevo rol de Don Francisco en la Teletón?

Don Francisco cumplirá 82 años en diciembre próximo. Aquello ha sido un importante argumento para que el experimentado animador tomara una drástica decisión, en cuanto a su rol en la Teletón: el líder dará un paso al costado.

Fue en el pasado Día de la Solidaridad en Chile (18 de agosto), cuando Mario Kreutzberger aprovechó para realizar su despedida. El animador agradeció a todos los chilenos antes confirmar la noticia.

«Ha llegado el momento de dar un paso al costado. Camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario. No voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré colaborando con Teletón dónde y cuándo me necesiten», expresó Don Francisco.

Asimismo, a través de la carta publicada en El Mercurio, dejó abierta la decisión de quien tomaría su lugar. «El sucesor de la Teletón es la marca Teletón que la hemos creado entre todos los chilenos durante 42 años. Ella sucede a todos», detalló el ahora ex líder de la Teletón.

¿Cuál será su nuevo rol?

Durante la última jornada, fue a través de la cuenta oficial de Twitter de Teletón Chile, donde publicaron un comunicado oficial, refiriéndose al nuevo rol que tendrá Mario Kreutzberger.

En primer lugar, destacaron a Don Francisco como alguien «irremplazable». Además, de recibir de buena forma la decisión del cofundador y líder de la iniciativa solidaria, e invitar a todos los rostros públicos a seguir difundiendo y convocando a la campañas de Teletón Chile.

«Mario Kreutzberger seguirá colaborando con esta obra desde donde sea necesario. Su paso al costado, como él lo ha llamado, implica disminuir su tradicional rol de liderazgo, dejando el espacio para el aporte de nuevas generaciones», expresaron desde el directorio de Teletón, sobre la disminución de la carga al animador que prontamente cumplirá 82 años.