Un plan del Gobierno: La teoría de Paty Maldonado sobre la detención de Héctor Llaitul

El líder de la coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, se tomó la pauta noticiosa de la última jornada. Esto después de ser detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) y enfrentar cargos por robo de madera, mientras cumplía una orden de arresto domiciliario.

A horas de conocerse la detención, la ministra del Interior, Izkia Siches, entregó declaraciones oficiales desde La Moneda. «El Estado de derecho en nuestro país funciona y nadie está por sobre la ley», señaló la secretaria de Estado.

La polémica opinión de Paty Maldonado

Es por todo lo anterior, que el caso de Héctor Llaitul se tomó los paneles noticiosos y también de espectáculo. Tal es el caso de «Las Indomables», el programa de conversación de Paty Maldonado y Catalina Pulido.

A través de este espacio, Patricia Maldonado entregó su punto de vista claramente no menos polémica con relación al tema.

«Bajo mi responsabilidad, yo creo que esta es una movida del gobierno para decir ‘ah, lo detuvieron. Qué bueno, me gusta, porque el gobierno está cumpliendo’. Para mí es una movida, no deja de ser una movida», aseguró la ex panelista de Mucho Gusto.

Asimismo, según consignó La Cuarta, Paty Maldonado apuntó a que su opinión era igual de válida que cualquier otra. Además, también dijo «esta detención a mí no me mueve ni un solo pelo. Está más arreglada esta we… que fiesta de cumpleaños», añadió.

Para cerrar su opinión con relación al tema que se tomó la pauta noticiosa de la semana, teorizó que esta es una maniobra mientras se espera el desarrollo del Plebiscito Consitucional del 4 de septiembre.

«¿Pensarán qué somos we… los chilenos?», cerró sin filtro la ácida opinóloga.

El «telefonazo» del equipo de la ministra

La situación que envuelve a la detención del dirigente mapuche siguió creciendo. Pues actualmente la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, está en el ojo del huracán. Después de que saliera a la luz un «telefonazo» de la asesora de la ministra al mismo Héctor Llaitul.

«Me pidió contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono», aseguró la asesora de Jeanette Vega, quien finalmente renunció a su cargo y esta dimisión fue aceptada por el Presidente Gabriel Boric.