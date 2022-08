Denise Rosenthal juega al límite con osada postal en ropa interior

Denise Rosenthal volvió con todo a crear música y también a las redes sociales. Esto ya que después de semanas de no compartir nada en su cuenta de Instagram con más de 3 millones de seguidores, la cantante volvió en gloria y majestad a su actividad habitual.

Además, cabe señalar que la artista nacional anda trabajando y de paseo por Miami. Desde ahí, se ha lucido con diversos atrevidos registros, que le han valido decenas de piropos por parte de sus fanáticos, que están atentos a cada cosa que sube.

Del mismo modo, la chiquilla repitió la formula recientemente, aunque ahora a través de sus historias de Instagram, donde dejó la grande tras compartir una postal ligera de ropa, acorde a los días de calor en gringolandia.

En el registro se puede observar a Denise Rosenthal, posando acostada en una cama y solamente con ropa interior, tapando su cuerpo con uno de sus brazos.

Es de esperar que la cantante se haya llenado de corazones mediante la red social, ya que esta es la única interacción disponibles en sus historias de Instagram.

Denise Rosenthal y su regreso triunfal junto a sus seguidores

Hace solo una par de días, la intérprete de «Agua Segura» volvió a las redes sociales. Esto lo hizo mediante un coqueto y divertido video, que confirma el regreso a las pistas por parte de Denise Rosenthal, quien no podía crear música por problemas con su sello discográfico.

La pieza audiovisual, forma parte de uno de los famosos videos de TikTok que son tendencia. En este, se escucha de fondo «Tell Jesus, that the bitch is back (Dile a Jesús, que la pe… ha vuelto)», siguiendo la pauta de la plataforma.

El mismo registro fue compartido a través de su cuenta de Instagram, donde recibió decenas de buenas reacciones. A continuación, te dejamos el enlace para que lo puedas ver.