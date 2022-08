Don Omar en Concepción 2022: ¿A qué hora comienza la venta de entradas?

Don Omar generó gran expectación durante el fin de semana, tras confirmar su regreso a Chile. El «King of King» no viene a nuestro país, desde que dijo presente en el Festival de la Canción de Viña del Mar 2016.

El artista consolidado a nivel internacional y considerado como uno de los reyes del Reggaetón, confirmó sus fechas para Santiago y Concepción durante este año. La cita con sus fanáticos de la capital es más lejana, para el próximo 7 de diciembre de 2022, en el Estadio Monumental.

Sin embargo, el recital más cercano corresponde a Concepción, en el marco del «Latin Stars Festival» que se llevará a cabo en Concepción, específicamente en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, el próximo 29 de octubre.

Cabe destacar que al ser un festival urbano, también contará con otros grandes nombre que acompañarán a Don Omar, y ellos serán Franco «El Gorila», Standly, Arte Elegante, Katita DHQ y Alex Got.

¿A qué hora comienza la venta de entradas este 10 de agosto?

El responsable de los hits mundiales «Danza kuduro», «Dale don», «Dile», «Salió el sol» y «Pobre diabla», regresa a Chile luego de siete años de ausencia, generando gran emoción entre los fanáticos chilenos del género, quienes ya están contando los días para ver nuevamente en vivo al artista.

Es por eso que mucho estaban atento a algo no se había confirmado anteriormente; la información sobre la venta de entradas para los conciertos del «King Of King» en Chile. Pero no había que esperar mucho, ya que este 10 de agosto comenzará la venta de los tickets desde las 12 horas (mediodía).

A pesar de que antes de que se abra la página, no hay información sobre los precios de las entradas, ya está disponible la fila para que los fanáticos se aseguren su lugar en el sistema de TicketPlus.