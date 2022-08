Pamela Díaz le hizo la cruz a Rocío Marengo: «Andar llorando por amistad ya no se lleva»

Sin duda, uno de los cahuines que más llamó la atención a lo largo de los últimos días, fueron los rumores de romance entre Rocío Marengo y Jean Philippe Cretton. Y si bien, la argentina salió a desmentir los rumores de un supuesto coqueteo, poco se sabe de cómo está la relación con la tercera «rueda» del cahuín: Pamela Díaz.

Los rumores de una supuesta relación entre ambos animadores surgieron luego de que se confirmara un quiebre amoroso entre Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz. De hecho, muchos culparon a Marengo por la separación.

Ahora, la misma Rocío Marengo habló con Las Últimas Noticias (LUN), descartando que exista un pololeo con JP Cretton. De hecho, se había pronunciado sobre las idas y vueltas de Pamela Díaz y JP Cretton. La trasandina es amiga de ambos desde hace tiempo, sin embargo, está distanciada de “La Fiera“.

Tras haber aclarado la situación, Marengo desmintió el supuesto romance de ella y Jean Philippe aclaró: “¡Jamás, jamás! Con ningún novio de ninguna amiga. No, no hay chance. Es un rumor porque trabajé con él. En las redes sociales se dicen unas cosas”.

Tal distanciamiento no tiene que ver con los rumores que la vinculan a ella con el animador de Chilevisión. “Es muy difícil mi situación porque trabajo con Jean Philippe, pero la Pame es mi amiga“, indicó.

La Fiera responde a Marengo

Y en Zona de Estrellas, la polémica se alargó. Todo cuando Rocío Marengo afirmó: «Yo peleada no estoy porque la verdad no se qué ocurrió con Pamela que no me habla desde enero de este año’».

Asimismo, aseguró que Pamela Díaz no le contestaría el teléfono desde enero de este año. Sin embargo, Marengo volvió a desmentir una pelea por culpa de Cretton. «Nada, de plano. Lo digo ahora, que alguien lo diga en mi cara, yo jamás he tenido nada con Jean Philippe».

Ahora, en medio del programa de farándula de Zona Latina, Manu González confesó que habló con Pamela Díaz, quien no se demoró en responder a Rocío Marengo. «Andar llorando por amistad ya no se lleva».

Finalmente, según reportó Radio Corazón, agregó: «Si no sabe por qué me enojé con ella, que piense, porque dice cosas que no me parece, entre ellas, burlas o insinuaciones en un equipo en el que sabe tengo plena confianza y me lo cuentan todo. Yo elijo a mis amigos, la familia no se elige. Hay una palabra. Lealtad».