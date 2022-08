Maura Rivera deja la embarrá con fotitos en bikini de alto impacto

Maura Rivera es parte del selecto grupo de las famosillas de la pantalla chica que se ha ganado con creces el cariño de los chilenos. Aquello queda demostrado en cada publicación que realiza en su cuenta de Instagram con más de un millón de fanáticos.

La chiquilla suele ocupar su red social para diversas cosas. En primer lugar, comparte diversos registros familiares con sus retoños y su pareja, el exfutbolista Mark González.

Además, la «ex Cocotera» también ocupa su perfil personal para tirar la talla y tocar distintos temas. Tales como respuestas a ociosos internautas que la cuestionan y para hablar a situaciones que marcan la pauta en nuestro país.

Sin embargo, Maura Rivera recientemente dejó la grande en su Instagram por otra razon: un bikinazo de alto impacto desde el extranjero.

Las osadas postales de Maura Rivera

La chiquilla pescó sus pilchas se fue a disfrutar al Parque Nacional «Gran Melia Iguazú. Y, claramente, visitó las conocidas «Cataratas» de la provincia de Misiones, Argentinas.

Desde allí, Maura Rivera encantó a sus seguidores con dos postales luciendo un traje de baño de dos piezas con estampado, al estilo animal print.

«Mi querida @carmencabezasphoto me fotografió en @granmeliaiguazu y me gustaron mucho estas dos fotos», escribió la ex Rojo en el post que la rompió en la red social.

La publicación obtuvo 17 mil corazones en menos de un día y decenas de reacciones positivas, en las que la destacan en su mayoría piropos para la chiquilla.

«Ah nooo!!! 😩 oye Maura!! Por que eres tan rica? 🤤❤️😍🔥», escribió Mark González, tal como lo hace habitualmente en las osadas postales de su querida pareja, marcando la pauta de las reacciones de la publicación.

«Devuélvete»; «Estupenda»; «Te pasas lo hermosa que eres Maura»; «Regia como siempre»; «Sobran las palabras»; «Eres maravillosa, corazón»; «Simplemente una diva»; «A todo cachete», fueron algunos de los comentarios de las recientes fotos de Maura Rivera.