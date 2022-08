Pablo Chill-E arremete contra Alex Gárgolas y envía claro mensaje a los chilenos: «Bájense del disco cu…»

Alex Gárgolas armó una «guerra» entre los fanáticos chilenos y los artistas más duros de Puerto Rico (quienes no respondieron a su solicitud). Aunque más tarde, el reconocido productor aseguró que toda la polémica (que incluyó insultos y etiquetas a artistas puertorriqueños), todo era «publicidad».

«Los amo. Admitan que soy el rey de la publicidad. Pronto les regaló La Suburban», aseguró Alex Gárgolas en una de sus últimas publicaciones, respecto al tema de Cris MJ y del álbum «Reggaetón Chile Vol.1», que actualmente se está grabando en Puerto Rico.

Sin embargo, todo este «montaje» no fue bien recibida por los fans de Chile, ni tampoco por los artistas urbanos. Esto quedó reflejado recientemente en las historias de Pablo Chill-E, quien se lanzó sin filtro al productor puertorriqueño y le envió un claro mensaje a los artistas urbanos chilenos que están trabajando con Gárgolas.

La recomendación de Pablo Chill-E respecto a «Reggaetón Chileno Vol. 1»

«Viejo kkl perkin @alexgargols deja publicar ajilas poniendo en contra a PR y Chile. La mala siempre fue hacia tu nefasta persona (y a uno que otro oportunista). Viniste solo a aprovecharte del boom, te comieron la comía y grabaron casi todos», inició Pablo Chill-E en sus historias de Instagram.

De la misma forma, el intérprete de «Vibras» aseguró que después de trabajar con los representantes de Chile, habló solo «mierda» entrevistas, y que ahora está denigrando a nuestro país y que los quiere poner en contra de Puerto Rico.

«Mi publicación fue dirigida a puercos como este (no a los artistas). Un abrazo pa’ los bori que son mis hermanos y los que me conocen saben como soy. Y he preguntado bastante por ti en tu isla y todos saben lo que eres», añadió el artista urbano nacional sin filtro.

Pablo Chill-E destacó que él no tiene pelos en la lengua y que él no borra sus publicaciones (tal como lo hizo Gárgolas). «Esto no es marketing, yo no ando pa’ la tele», continuó diciendo la voz de «Jaguar».

Para finalizar su descargo, el cantante chileno aconsejó a sus colegas respecto a su aparición en el álbum «Reggaetón Chileno Vol. 1» del productor puertorriqueño. «Bájense del disco cu… o que wea andan con la pera. Si ustedes ya son exitosos, no necesitan de un disco cu… perkin pa’ ‘sonar más'», remató Pablo Chill-E asegurando que los que no se bajen, los pasarán por encima después de todas las cosas negativas que dijo Gárgolas.