Perla Ilich se refiere a comentarios por su peso: Tiene hipertiroidismo

Sin duda, una de las chiquillas más recordadas del boom de los «docurealitys» nacionales es Pela Ilich. Y es que, desde su debut como protagonista de Perla, la gitana sigue tiene miles de fans a través de redes sociales. Todo, porque la chiquilla no tiene miedo a compartir su día a día y sus aventuras como una de las mujeres más famosas del país.

Y no hace mucho, que Ilich fue atacada a través de Instagram con un pesado comentario que hizo alusión a su cuerpo. «Es solo un saludo, no es para tanto. Gorda kl fea wn, un puro saludo nomás y te enojai, chancha kl. Para cuándo la dieta», aseguró el pasado usuario. Un asunto al que se refirió en conversación Julio César Rodríguez, en su programa Síganme los Buenos.

Perla se refiere a la «gordofobia»

Según reportó Radio Corazón, Perla Ilich aseguró que: «Trabajo en el tema de las rifas, y ese día una persona me pidió un saludo. Le mandé un audio de voz, diciéndole que estaba trabajando, que me diera un segundo. No pasaron ni dos minutos y me manda eso. Fue bien fuerte, me sentí mal».

Por otra parte, Ilich habló su hipertiroidismo y como esta condición cambió su vida. «Juega de una manera increíble con tu cuerpo, corazón, la estabilidad emocional, con el peso, tu sueño, es como un torbellino en tu cuerpo», añadió.

Bajo ese contexto, Perla agregó: «Tomo una pastilla, la Eutirox, que te regula la hormona. Puedo tomar un vaso de agua y engordo, y a otras les pasa que bajan de peso increíble. He batallado con el tema del peso».

«Se puede tratar, es cierto, pero hay días en que me levanto con ánimo de nada. Eso te genera la ansiedad de comer, pero hay otros días en que puede estar bastante bien. Hay veces que hago una dieta y puedo estar muy delgada, y en otros momentos la dieta no me sirve. Uno está en la inestabilidad» cerró.