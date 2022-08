«Chileno de corazón»: El divertido momento nacional tras la pelea con Alex Gárgolas

Alex Gárgolas se ganó todo el repudio a nivel nacional durante los últimos días. Todo después de una serie de desafortunadas e irrespetuosas declaraciones, contra los fanáticos chilenos del género urbano.

El reconocido productor de reggaetón se dio diversas «vueltas de chaquetas», yendo de agresivo a tranquilo, borrando todas sus publicaciones. Pero hubo una que no borró recientemente: la que dirigió a Pablo Chill-E, ya que el artista nacional no aguantó y pidió que los artistas nacionales se bajaron del álbum «Reggaetón Chileno Vol. 1», que por cierto, ya no va.

Gargolas apuntó directamente a Pablo Chill-E y aseguró que por su culpa, los nuevos talentos urbanos de Chile no tendrán las puertas abiertas en otros países de Latinoamérica. Incluso, llamó a boicotear los shows del intérprete de «Vibras».

Ante esta polémica declaración, el cantante urbano chileno solo escribió emojis de risas en sus comentarios y aseguró que aunque no tenga presentaciones, de todas formas sabrá como hacer dinero.

La reacciones de los artistas urbanos chilenos

«Mano muestra más madurez de tu parte we… que mierda», comentó Marcianeke en la polémica publicación de Alex Gárgolas. Otro que no entendía la situación fue Julianno Sosa, mientras que Marcianeke le contestó a su colega «no entiendo ni una we…».

Otro que llegó a la publicación, era uno de los grandes nombres del álbum de solo chilenos, King Savagge. «PERDISTE TODO MI RESPETO. ALOCHORO», agregó la voz de «Compañeros». Al igual que Jairo Vera, pues el joven artista urbano nacional escribió «déjate de hablar ajilas basura cu…».

Las burlas llegaron incluso desde Puerto Rico, mediante un comentario de Javier Antonio Martinez más conocido como «Yaga» del duo boricua «Yaga & Mackie». «Te jodiste ahora con la tóxica», comentó lleno de emojis de risa, en respuesta al despreocupado comentario lleno de emojis por parte de Pablo Chill-E.

Pero eso no fue todo, ya que el artista nacional compartió un almuerzo lleno de cantantes y trabajadores del género urbano, interpretando el mítico cántico «Chileno de Corazón».