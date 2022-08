«Por siempre tu Danny»: Las tiernas palabras de John Travolta por muerte de Olivia Newton-John

Una de las noticias que más sacudió a todo el mundo durante la jornada de hoy fue la muerte de la reconocida actriz Olivia Newton John. La protagonista de «Grease: Brillantina», falleció a los 73 años, rodeada de sus familiares.

Las noticias fueron confirmadas por su ahora viudo, John Easterling. El hombre aseguró que murió pacíficamente en su rancho ubicado al Sur de California.

Recordemos que lamentablemente Olivia venía combatiendo contra el cáncer de mamas por más de 30 años. Sin embargo, su representante aseguró que la enfermedad no fue la causa de su muerte.

Un comunicado oficial sobre el fallecimiento de la actriz aseguró: «Su inspiración curativa y experiencia pionera con la medicina vegetal continúa con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que cualquier donación se haga en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John (ONJFoundationFund.org)».

John Travolta lamenta la muerte de «Sandy»

Ahora, uno de los actores con quien Olivia Newton-John compartió más su éxito, John Travolta, salió a dedicar tiernas palabras a la fallecida intérpete de «Sandy».

Recordemos que Travolta y Newton-John son los protagonistas de la exitosa película de 1978 «Grease: Brillantina». En esta los podemos ver interpretando a dos adolescentes enamorados, que están obsesionados con el baile, el rock’n’roll y los autos.

Ahora, Travolta, a través de su cuenta de Instagram, aseguró: «mi queridísima Olivia, hiciste que todas nuestras vidas fueran mucho mejores«.

«Tu impacto fue increíble. Te amo demasiado. Nos veremos al final del camino y estaremos juntos nuevamente. Fui tuyo desde el primer momento en que te vi. Tu Danny, tu John«, cerró Travolta a través de redes sociales.

El rol de Sandy fue icónico, con canciones que quedaron en el inconsciente colectivo como «You’re the One that I Want,» «Summer Nights,» and «Hopelessly Devoted to You». Descansa en paz, Olivia Newton-John.