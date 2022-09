Carolina Arregui y su reencuentro con Jorge Zabaleta: «Llegué a pensar que lo había perdido»

Carolina Arregui será la primera invitada de la nueva temporada de «Socios de la Parrilla». Pues la actriz será parte del nuevo ciclo del programa de conversación de Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta. Precisamente con este último, tendrá un especial encuentro después de 17 años y tras protagonizar la teleserie del canal, «Brujas» (2005).

«Hace mucho tiempo que no me veía con Carola y la verdad es que no sé por qué, ya que nos queremos mucho», dijo Jorge Zabaleta sobre el nuevo Socios de la Parrilla.

Además, el actor seguirá diciendo «simplemente, la vida nos ha separado y no habíamos coincidido, pero a mí me encanta verla y me hace muy bien estar con ella. Trabajamos mucho juntos y creamos una energía muy positiva, y cuando eso pasa es porque hay buena onda», añadió Jorge Zabaleta.

«Nosotros nos entretuvimos mucho y nunca nos aburrimos cada vez que estábamos juntos, ni en escena ni detrás de cámaras. Siempre tuvimos una relación muy bonita», complementó el conductor del programa de conversación.

El reencuentro de Arregui y Zabaleta

Jorge Zabaleta también aclaró que durante el programa no hay ningún rol separador entre él y Carolina Arregui. «Somos casi un equipo y aquí uno no adquiere roles, ella no es ni invitada ni yo anfitrión, sino que somos dos amigos que se juntan, se ríen y que lo pasan bien», expresó el actor.

Por su lado, Carolina Arregui también tuvo palabras para la invitación al programa. «Un regocijo para el alma, y contenta porque es un programa muy entretenido y ameno, donde uno lo pasa bien, así es que quedé entusiasmadísima de haber sido invitada», señaló la actriz.

La actriz de icónicas teleseries como «Ángel malo», «Marrón glacé» y «Machos», también tendrá palabras sobre su reencuentro con quien fue la dupla central de «Brujas».

“Encuentro milagroso reencontrarme con él, porque Jorge se puso a hacer programas y a viajar por el mundo, entonces yo dije ¿cuándo nos vamos a volver a encontrar alguna vez en una teleserie? Y siempre nos prometíamos estar juntos y nada», confesó Arregui.

Asimismo, también señaló: «De hecho, llegué a pensar que lo había perdido… ¡Y nos encontramos en este programa! Y, de verdad y aunque suene cliché, es como si nos hubiésemos visto la semana pasada. Sinceramente, qué ganas teníamos de mirarnos a los ojitos y vernos tan contentos, cada uno en lo suyo… y con Pancho lo mismo, lo adoro».

La gran experiencia de ambos actores al estar juntos

Desde que hicieron los personajes de «Dante» y «Beatriz» en “Brujas”, que Zabaleta y Arregui quedaron inmortalizados como dupla televisiva. La misma que hoy se puede revivir cada tarde a las 19 horas en la reemisión de dicha telenovela por REC TV, la señal del recuerdo del 13.

“A mí me pasa lo mismo que le pasa a él conmigo, me hace muy bien verlo. Es que es la buena onda, el ser compatibles y el conocernos. Sabemos a quién tenemos al lado, sabemos con quién estamos y hay una lealtad y una cosa única que se produce con pocas personas… y con Jorgito nos pasa eso», dijo Carolina Arregui.

«Tenemos una energía muy rica, tenemos el mismo humor, hablamos el mismo lenguaje, tenemos lindas historias y hay bonitos recuerdos”, cierra Arregui, respecto a su participación en el programa que se podrá ver este jueves a las 22.30 horas en Canal 13.