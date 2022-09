«No falta un tontito como Marcianeke»: El inesperado «palo» de Franco Parisi a Marcianeke

Franco Parisi dio que hablar tras su aparición en «Las Cosas Como Son», el espacio conducido por Tomás Cox. Allí, no dio que hablar por algo similar a su ex candidatura presidencial, sino que por un inesperado mensaje negativo. Este fue dirigido contra uno de los artistas nacionales del momento: Marcianeke.

El ex cabecilla del Partido de la Gente en las elecciones presidenciales que ganó, Gabriel Boric, estaba hablando de educación y su experiencia en Estados Unidos, cuando sacó al baile al cantante urbano.

«Lo que me pena es que yo veo el colegio público de mi hijo y todos los profesores tienen autos espectaculares. Y todos alegres llegan a la hora y se van a la hora. Aprenden y si hay un problema tengo una reunión inmediatamente», señaló Parisi sobre su experiencia en gringolandia, según rescató ADN Radio.

Asimismo, el político complementó su relato entregando más detalles de la experiencia en el norte del mundo, planteando que debería proponerse al Colegio de Profesores de nuestro país.

«En Chile todos los papás tienen la idea de que su hijito o su hijita son unos genios, pero si pasas tres meses en toma, otro en tomatera y otro en alianza, entonces no aprendes», apuntó Parisi previo a lanzar sus dardos contra el intérprete de «Dimelo Má».

El inesperado ataque a Marcianeke

Del mismo modo, Franco Parisi comenzó a comparar las duraciones de las carreras profesionales. Y, después de criticar lo que ocurre en Chile, aprovechó de repasar al artista nacional.

«Don Tomás, usted tiene una carrera extraordinaria, pero no falta un tontito como Marcianeke o algo así… y él se hace famoso», lanzó el excandidato presidencial.

Pero no se quedó ahí, ya que Parisi cerró su ataque diciendo «Yo no lo conozco, pero lo que he visto son cosas medias raras. Entonces, espérate, esto está trastocado», remató el político contra la voz de «Nalgona».