«Pido perdón a la gente atacada»: Chino Ríos realiza potente reflexión en el día del plebiscito

Este domingo 4 de septiembre y Marcelo Ríos lo sabe muy bien. Así lo demostró durante la jornada de votación del Plebiscito Nacional, tras referirse a las consecuencias de sus polémicas declaraciones tras el ataque a Simón Boric durante el pasado viernes.

El Chino Ríos confirmó que lo que le ocurrió al hermano del Presidente, Gabriel Boric, fue una clara agresión. Sin embargo, el ex tenista profesional no aprobó la reacción de Simón Boric.

«Es inaceptable y menos del hermano del Presidente», declaró Marcelo Ríos, durante el pasado viernes. Mientras que ahora, el exnúmero 1 del mundo, tuvo palabras para referirse al histórico día de votación de nuestro país.

El mensaje de Paz del ex tenista

Después de la última polémica publicación realizada el pasado viernes, el Chino Ríos aseguró que recibió «muchas críticas, amenazas y descalificaciones».

Del mismo modo, el exnúmero 1 del mundo hizo un mea culpa y planteó su opinión sobre el Plebiscito de Salida que se está desarrollando este domingo 4 de septiembre.

«Pido perdón a la gente atacada y me doy cuenta de que fue una batalla de tirar y recibir muy desgastadora. En fin, solo queda pedir que lo que pase hoy nos una cómo país y volvamos a ser el Chile seguro, sin delincuencia, bonito y volvamos a sentirnos orgullosos de ser CHILENOS», cerró Marcelo Ríos durante la tarde de esta jornada.

Marcelo Ríos se defiende

Por otra parte, el ex tenista aseguró que ha recibido muchos ataques y todo debido a sus «privilegios».

«Yo no puedo opinar por qué lo hago desde mi palacio y vivo muy bien, lo que algunos llaman privilegios», aseguró el Chino para después de decir que todo lo que ha conseguido, es porque se ha «sacado la chu…».

«Privilegios son ser menor de edad y cometer delitos y quedar libre, estafar a gente con plata y no cumplir tu condena y andar libre por la vida, ganar 12 palitos de por vida si no me equivoco, y no tener puta idea de gobernar un país y podría seguir, la gente exitosa no es casualidad y la floja tampoco», concluyó tajantemente el exnúmero 1 del mundo.