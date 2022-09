«¿Y el amor dónde quedó?»: Belén Mora arremete contra quienes votaron Rechazo

Belén Mora es uno de los rostros quienes más estuvieron más activos, previo al Plebiscito de Salida por una nueva Constitución. Pues la actriz estuvo activa, como es habitual, mediante su cuenta de Twitter.

Asimismo, durante inicios de la pasada jornada de votación, la también comediante expresó sus sentimientos durante inicios del domingo 4 de septiembre.

Fue a través de esa vía, donde al igual que muchos chilenos y chilenas, se mostró ansiosas por los resultados del Plebiscito Nacional. Sin embargo, Belén Mora demostró toda su entusiasmo y decepción, antes y después del triunfo del rechazo.

Belén Mora «se va de Chile» y se lanza contra los votantes del Rechazo

«LO DAMOS VUELTA?????» y «TRANQUILIDAAAAA VAMOS MIERDA YO CREO EN MI PAIS CTM!», expresó Belén Mora previo a la clara preferencia por el Rechazo de los chilenos, por sobre el Apruebo.

Asimismo, la ex MCC señaló «brutal todo. Pero asi es la democracia. #SEGUIMOS», añadió Belén Mora antes de publicar un tweet que encendió las redes. «Me retiro de Chile hasta el 18. No me da el alma», dijo brevemente la actriz, lo que bastó para recibir muchos mensajes en su contra, por lo que tuvo que bajar la publicación.

Igualmente, la comediante aseguró durante la mañana de este lunes, que «Tuve q eliminar un tweet porque hay gente q de verdad no cacha nara», complementó Belén Mora antes de asegurar que la «pena había pasado» y tenía que trabajar.

La comediante también detalló que es un «día de análisis», ya que el país decidió de una forma democrática, lo que es positivo (la democracia). Aunque más tarde, encendió aún más las redes tras exponer que le han llegado varios mensajes, tras decir que se iba del país.

«Delirantes los mensajes que me han llegado por instagram! Y el amor donde quedo? 😂», remató Belén Mora dejando la grande en su cuenta de Twitter.