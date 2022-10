Arenita y «aprovechamiento» Karol Dance tras su problema de estrés: «Me dejó casi de loca»

Arenita volvió a la palestra tras estar alejada de la vida pública, después de radicarse en Dinamarca. Esto lo hizo mediante una conversación en el podcast llamado «Amor de mi Visa», donde se refirió a diversos aspectos personales e incluso, a su pareja: Karol Dance.

Asimismo, uno de los principales temas que tocó, fue la competitividad que tuvo que experimentar en Yingo. El programa juvenil de Chilevisión que protagonizó por mucho tiempo.

«Si bien antes tenía problemas de inseguridad con mi cuerpo, estar en el programa fue peor», declaró según señaló ADN Radio.

En esa misma línea, Natalia Rodríguez (nombre real de Arenita), continuó entregando detalles del gran punto negativo del programa juvenil.

«… estar constantemente comparándote con el resto, la que se ve mejor baila al medio, eso de codazos, súper tóxico el ambiente. Había que estar dispuesta a que todo el mundo opinara y te trataran como un estropajo porque tú te lo buscaste», complementó la ex Yingo.

Salud mental y las desafortunadas declaraciones de Karol Dance

Por otra parte, Arenita también tuvo palabras para uno de los momentos más complejos de su vida. Pues su batalla con relación a su salud mental no fue fácil y menos con las declaraciones que realizó su ex pareja en aquel entonces.

«A mí se me estigmatizó porque yo tuve problemas con mi salud mental, producto del estrés y ahí es cuando el otro se aprovechó, me dejó casi de loca», expresó Rodríguez hablando sobre lo que, según ella, hizo Karol Dance.

Del mismo modo, la ex Yingo continuó diciendo: «una vez me trató como de interdicta en una entrevista, que es una palabra que ocupan los abogados, para denominar a una persona que está mentalmente, que no se puede defender por sí misma, no puede poseer cosas, qué sé yo. Ahí aprovechó su semestre de abogado y usó esa palabra», agregó, haciendo referencia al influencer, quien no terminó la carrera de Derecho.

Incluso, tal como rescató el medio mencionado anteriormente, Rodríguez también tuvo palabras para la «funa» masiva que sufrió su ex pareja. La situación que inició cuando estalló la revuelta social en Chile a fines de 2019.

«Me empezaron a mandar videos, despierto y veo en mi celular y me mandan videos, pancartas que decían ‘chup… Karol Dance’. Me acordé de un dicho, ‘verás el cuerpo de tu enemigo por fuera de tu puerta'», declaró Arenita.

Para cerrar aquel aspecto, Arenita señaló: «me maté de la risa en ese momento, pero como que de cierta forma qué bueno que se hayan dado cuenta y que el tiempo me dio la razón, las personas no me creían lo que me pasó», remató con relación al momento que vivió durante su estadía en Dinamarca.