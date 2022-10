¿Niño o niña?: Begoña Basauri revela el sexo de su bebé

Begoña Basauri sorprendió gratamente a muchos a fines de agosto, tras revelar que tenía varias semanas de embarazo. El anuncio lo realizó en su cumpleaños 41, poco más de un mes antes revelar si su bebé en camino será una niña o un niño.

«Hoy celebro la vida. Hoy cumplo 41 y 14. Celebro 41 años de vida. Celebro 14 semanas desde que supe estabas aquí. Hoy somos 2 corazones latiendo dentro de un mismo cuerpo», dijo la actriz sobre el anuncio que tenía guardado para su nueva vuelta al sol.

El bebito o bebita de Begoña Basauri

«Han pasado muchas cosas en pocas semanas. Ahora se me hace tan lejana esa sensación de pánico o más bien de enormidad que sentí cuando dije ‘voy a ser la mamá de alguien'», expresó Basauri en una primera extensa publicación, donde afirmó que estaba más contenta que nunca.

Igualmente, se refirió al miedo que sentía a medida que iba quemando etapas mientras crecía su pancita. Todo para rematar diciendo que su retoño creció igual que su amor, y junto con la revelación tan esperada por seguidores y su círculo cercano.

«Esas pequeñas certezas que hacen que todo se vuelva más real. Tus latidos, tus burbujas, tus pataditas y ahora tengo una nueva certeza en mí. SOY MADRE DE UNA NIÑA», contó la intérprete nacional en su perfil.

Begoña Basauri no contuvo su felicidad y siguió subiendo publicaciones con relación a la tan esperada novedad. Pues en otro registro, la chiquilla agradeció todo el apoyo de sus seguidores, quienes le enviaban muchos buenos deseos y la ayudaban contando sus experiencias personales.

«… no puedo más de felicidad. Dos corazones 💕 de mujer latiendo en este cuerpo. He leído todos sus comentarios y dm, son demasiado y no alcanzo a responder a todos, pero los leo y me llenan de amor💖», cerró Basauri en una última publicación, que tuvo cientos de reacciones, por parte de famosillos y otros internautas quienes le entregaron todo su cariño y buena onda.