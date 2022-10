José Miguel Viñuela responde a los rumores que lo vinculan a TV+

Durante las últimas horas han surgido una serie de rumores relacionados con el fin de Me Late, y uno de ellos apuntó a José Miguel Viñuela. Pues el ex animador de Mucho Gusto fue vinculado junto a Raquel Argandoña a un nuevo proyecto, que iría en reemplazo al programa de Daniel Fuenzalida.

Cabe destacar que hasta el mismo Sergio Rojas, panelista del ex espacio de TV+, habló sin filtro en respuesta a estos rumores. «Rostros que para el ejecutivo son más estelares para su escenografía!!!!!», señaló recordando a un ejecutivo que lo quería despedir a él y a Luis Sandoval.

La aclaración de José Miguel Viñuela

José Miguel Viñuela contó la firme durante las últimas horas. El comunicador lo hizo a través de su programa de Instagram llamado «Desde la Cocina con la Nené».

«En primer lugar, no voy a hacer un matinal en TV+, lo aclaro. Y punto uno también, cada vez que yo he tenido que contar algo, ¿dónde lo he contado? Acá. Si tengo algo que contar, se lo voy a contar en el programa», explicó Viñuela con relación a otros de los rumores.

Del mismo modo, el animador contó que fue atacado después de la viralización de estos rumores. Esto porque, según las especulaciones, todo habría sido con el objetivo de quitarle el trabajo a Daniel Fuenzalida, lo que no es cierto.

José Miguel Viñuela insistió en que no trabajará con Raquel Argandoña, en el contexto que indican los rumores. Además de que no tiene problemas con volver a la pantalla chica, con la condición de hacer entretención y que se sienta cómodo.

El espaldarazo al «Huevo» y con la gente afectada por el fin de Me Late

«No voy a hacer Me Late ni voy a ser panelista de Me Late. ¿Cómo se les puede llegar a ocurrir que voy a sería tan we… de hacer Me Late? Es un programa que lo hizo Daniel Fuenzalida, la génesis fue de Daniel Fuenzalida, el creador del programa, el creador de los contenidos. Además, con una habilidad de hacer farándula que la tiene pocas personas, yo no la tengo», señaló el ex animador de Mekano.

Viñuela enfatizó en que Me Late es una marca del locutor de Central RadioActiva, junto con realizar una especial aclaración. «Y para los que me conocen, jamás en mi vida he traicionado a nadie. Jamás en mi vida me he cagado a nadie, al contrario, me han cagado a mí», señaló el comunicador.

«No puedo empatizar más con la gente de Me Late, porque también fui dos veces cortado de la televisión», complementó José Miguel Viñuela junto con aclarar que si vuelve a la tevé, será con la condición de compatibilizar sus horarios con su programa, «Desde la Cocina con la Nené».

