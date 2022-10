«Hay que ser muy cara de r…»: Revelan la frase que provocó el quiebre entre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz

La semana pasada terminó con una serie de especulaciones sobre un posible quiebre del matrimonio de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz. Esto gracias a una serie de mensajes de la misma ex chica Mekano, lo que habría sido confirmado desde farandulandia.

«No quiero seguir dando explicaciones. Por muchos años he tenido que ser una víctima de miles de humillaciones públicas por actos que no son míos», expresó Daniela Aránguiz en las historias de su Instagram.

Del mismo modo, la finalista de El Discípulo del Chef escribió: «Yo desde ahora no tengo que dar explicaciones a nadie de lo que hago con mi vida privada, sé que soy pública y también sé que esto que estoy viviendo será un ‘proseai'», complementó la chiquilla.

En esa misma línea, desde el ojo de la farándula entregaron nueva información al respecto. Específicamente, Sergio Rojas fue quien, junto a Paula Escobar, revelaron la frase que había detonado el fin del matrimonio de Daniela Aránguiz y el «Mago» Valdivia.

La gota que rebalsó el vaso en la relación de Daniela Aránguiz y el Mago

Según lo informado por el panelista de Me Late Prime en una nueva edición de «Qué te lo Digo», Jorge Valdivia le habría planteado algo a la influencer. «Daniela, me quiero tomar un tiempo», dijo supuestamente el exfutbolista.

Sin embargo, Sergio Rojas no se quedó ahí, porque trató de ‘caradura’ a Jorge Valdivia, por lo que habría dicho inmediatamente después. «Sabes qué, me voy a ir a vivir solo a un departamento, necesito mi espacio, tomémonos un tiempo para que yo también pueda reflexionar», fue lo que presuntamente dijo el exfutbolista, en cuanto a su relación con la ex chica Mekano.

Esto no habría caído bien en Daniela Aránguiz, quien supuestamente le pidió al también comentarista deportivo, abandonar la casa. Por lo que el «Mago» habría agarrado sus pilchas y se habría ido con su madre.

«Con todo el cariño Jorge, pero hay que ser muy cara de ra… para que él le diga a la Daniela ‘oye me quiero tomar un tiempo’», manifestó Sergio Rojas, según pudo rescatar Corazón.