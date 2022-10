«The Astronaut»: ¿A qué hora se lanza la canción de Jin de BTS junto a Coldplay?

Coldplay hizo vibrar a sus fanáticos chilenos, en el marco de sus cuatro shows en Chile, y ahora la banda hará lo mismo en sus recitales en Argentina. Pero uno de los diez conciertos será especial, ya que contará con la presencia de Jin de BTS, quien cantará por primera vez en vivo «The Astronaut», su debut solista en colaboración junto a la agrupación británica.

De hecho, el cantante surcoreano ya está al otro lado de la cordillera. Esto con el fin de interpretar su sencillo junto a Chris Martin, en el escenario del Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

«¡Jin está aquí! Ensayos de #ElAstronauta, estadio River Plate, Buenos Aires. Primera presentación en vivo mañana #ColdplayLiveBroadcast 💜», señalaron en la cuenta oficial de los responsables del éxito «My Universe» junto a BTS.

Jin is here! Rehearsals for #TheAstronaut , River Plate stadium, Buenos Aires. First ever live performance tomorrow #ColdplayLiveBroadcast 💜 pic.twitter.com/ShPefIQ95j

Cabe recordar que Coldplay inició su travesía en el país trasandino, durante los shows de los martes 25 y miércoles 26 de octubre. Además, aún quedan ocho recitales de la banda de Pop Rock en Argentina, contando la de este viernes 28, donde Jin y Chris Martin cantarán juntos.

En ese contexto, y tal como fue anunciado el pasado 19 de octubre, la canción escrita por Jin y Coldplay se estrenará este 28 de octubre. La hora elegida es a las 13.00 horas (KST) y 00.00 horas (ET). Es decir, este viernes a las 01.00 horas de Chile.

Recordemos que la segunda colaboración de Coldplay con BTS (esta vez solamente con Jin), se confirmó a través del póster oficial de la canción y la invitación de Chris Martin al artista surcoreano para presentarse en Argentina, mediante un chat publicado en sus redes sociales.

Tal como mencionamos anteriormente, este el debut solista de Jin. Además, recordemos que el cantante cumplirá 30 años (4 de diciembre) y también realizará el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. Esto, según lo indicó el sello discográfico, Bighit Music, quienes también informaron que BTS tendrá su «comeback» como grupo (regreso musical), en 2025 aproximadamente.

💌A new message has arrived from Chris Martin for Kim Seokjin.

🧑‍🎤 안녕, 내 동생 진!

👨‍🚀 Hey, my bro! My Superstar💜#진 #Jin #TheAstronaut #JinXColdplay @Coldplay pic.twitter.com/h6LODffCyI

— BTS_official (@bts_bighit) October 20, 2022