Betsy Camino eleva los termómetros con desnudo total en redes

Betsy Camino no para de encender las redes sociales con cada publicación que sube a su perfil de Instagram. La ex Aquí se Baila suele compartir distintas fotitos luciendo su cuidada figura y recientemente no fue la excepción.

Hace un par de días te avisamos de una postal a todo cachete de Betsy Camino, donde dejó a la vista toda su retaguardia con un pequeño traje de baño de color blanco, mientras observaba el mar. Ahora la cosa fue distinta, ya que la chiquilla promocionó su Unlok con un registro de alto impacto.

La publicación de Betsy Camino que volvió a dejar la patá

Fue mediante sus historias de Instagram donde la cubana dejó peinados para atrás a sus fieles seguidores. Betsy Camino promocionó su perfil en la plataforma de contenido para adultos antes mencionada, subiendo una postal tal como el «pulento» la echó al mundo, posando de forma sensual ante la cámara y en el interior de una piscina.

Asimismo, para acompañar esta fotito, la modelo agregó la canción «Under The Influence» de Chris Brown, aparte del link que lleva a su sitio web.

La cubana y el registro a potope que encendió las redes

«Si te lo encuentras por ahí… Dile que me tiene mal 🎶», comenzó diciendo Betsy Camino hace un par de semanas, en la postal, donde también se lució totalmente desnuda.

Asimismo, el registro que muestra como Dios trajo al mundo a la cubana, hace referencia al famoso tema del «Ferxxo», el cantante colombiano Feid. «Si te la encuentras por ahí» es un éxito a nivel mundial con más de 90 millones de reproducciones en Spotify.

Para ir cerrando la publicación, la chiquilla también invitó a su Unlok, la plataforma exclusiva donde comparte contenido más «subido de tono» a cambio de una suscripción de pago.