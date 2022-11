Daniela Aránguiz y su palo sin filtro a Cecilia Gutiérrez: «Lo que no sabe lo inventa»

Farandulandia ha estado en llamas durante los últimos días debido a los diversos movimientos dentro de la misma. Uno de ellos fue la renuncia de Adriana Barrientos a Zona de Estrellas, por la supuesta filtración de una discusión vía WhatsApp de Daniela Aránguiz y Cecilia Gutiérrez.

«Al comienzo le fue indiferente mi decisión, pero después me dijo que hoy conversáramos. No sé qué va a pasar. Espero que el tiempo aclare todo. Dios sabrá qué me tiene preparado y por algo pasan las cosas. Lo más importante es mi paz espiritual», señaló Adriana Barrientos durante la última, sobre la conversación pendiente que tenía con el editor del espacio farandulero de Zona Latina.

Pero el cahuín que originó el paso al costado de la «Leona» no se quedó ahí, ya que el conflicto entre la ex chica Mekano y la periodista de espectáculos no quedó en el olvido.

Los palos de Daniela Aránguiz continúan a través de la pantalla chica

A través de la edición de Zona de Estrellas del pasado lunes, se conversó el nuevo romance de los actores Nicolás Oyarzún y Carmen Zabala. Este cahuín iniciado por la misma Cecilia Gutiérrez mediante una de sus conocidas transmisiones en vivo.

«Es impresionante que Cecilia Gutiérrez ni de vacaciones se detiene. Golpeando al espectáculo nacional e internacional», indicó Mario Velasco en el espacio de espectáculos.

Pero las flores para la comunicadora no continuaron, ya que por parte de Daniela Aránguiz no se quedó callada y lanzó una tallita que descolocó al panel. «Lo que no sabe lo inventa», soltó la ex chica Mekano quien fue interpelada de inmediato por el «anfibio», quien defendió a Cecilia Gutiérrez y aseguró, según La Cuarta, que ha inventado ningún tipo de información.

«Una vez dijo que había hablado conmigo y jamás lo hizo», reveló Daniela Aránguiz sin pelos en la lengua y dejando como «chaleco de mono» a su compañera de panel.