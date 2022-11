«No murió solo»: Chiqui Aguayo se quiebra en vivo tras recordar la muerte de su papá

La semana comenzó con un nuevo capítulo de «Juego Textual», el espacio de Canal 13 conducido por Sergio Lagos y donde ocho panelistas llevan «al límite» a un invitado. En esta ocasión, el invitado fue el doctor Sebastián Ugarte.

El médico se sometió a varias de las secciones, tal como la llamada «Seamos Claro», donde Sergio Lagos le consultó sobre las dificultades que tuvo al estudiar en Temuco y su vocación de ejercer su profesión.

«Si pierdes el foco y te centras en el prestigio o el dinero, estás perdiendo el corazón de la medicina, que es servir y sanar a otro ser humano», expresó el doctor Ugarte.

La emoción de Chiqui Aguayo al recordar el fallecimiento de su padre

A través de la misma sección mencionada anteriormente, fue la comediante Chiqui Aguayo quien tomó la palabra y se quebró en pantalla al recordar el fallecimiento de su papá. En ese contexto, destacó la labor del doctor a cargo de su progenitor, quien fue «muy humano» y juntó a todos los hermanos en una sala.

«Él (médico) nos dijo ‘si ustedes quieren, vayan a despedirse de su papá’ y eso hizo una gran diferencia en cómo se murió y a través de ti (doctor Ugarte) me gustaría darle las gracias a ese doctor que hizo que la muerte de mi padre fuera muy distinta a cómo podría haber sido en plena pandemia», relató la artista nacional.

En esa misma línea, la comediante recordó como el día en que se despidió de su papá y la sentida acción que realizó una profesional de la salud.

«… ese día nos despedimos, no sabíamos cuándo iba a morir. Nos fuimos a acostar y mi papá murió esa noche, nosotros no pensamos que iba a ser tan luego. Y me meto en mi Instagram, y una enfermera me escribió: ‘Yo le tomé la mano a tu papá anoche, antes que se muriera. No se murió solo, yo estuve tomando su mano’. En ese momento agradecí tanto ese gesto, no tenía por qué buscarme», recordó Chiqui Aguayo en el espacio de Canal 13.