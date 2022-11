Ex Niño Poeta desclasifica inédito rechazo a Don Francisco: «Preferiría sacarme una foto con Sebastián Piñera»

Jorge Rivas, más conocido como «El Niño Poeta», se ha ido alejando de su seudónimo desde su regreso a la vida pública, tras una entrevista con el comediante, Claudio Michaux, y su participación en la campaña del apruebo.

Es por lo anterior que el chiquillo de 13 años ha estado en la palestra durante los últimos días. Ahora aún más con una reciente entrevista con el periodista, Ignacio Franzani, en el marco del capítulo 12 de «El Chile que Viene».

El joven, que se hizo conocido a los 6 años, habló de diversos temas caminando por su comuna, Pedro Aguirre Cerda, tales como su infancia, la posibilidad de ser Presidente en un futuro e incluso, una inédita invitación de Don Francisco para llevarlo a Estados Unidos, que fue rechazada de una particular forma.

¿Cómo fue la negativa de Jorge Rivas a Mario Kreutzberger?

«Con Don Francisco hay una historia bien interesante. Yo me porté pésimo con el caballero. Me llevaron a conocerlo a Canal 13 y yo me porté pésimo», lanzó de entrada el ex Niño Poeta, tal como señaló La Cuarta.

Asimismo, y tras una consulta inmediata de Ignacia Franzani, el joven dijo: «Me quería llevar a Estados Unidos, mi mamá re entusiasmada, y yo no, le decía que ‘no quiero ir con ese caballero’. Me dijeron ‘sácate una foto con él’ y yo dije ‘no sé, preferiría sacarme una foto con Sebastián Piñera«, relató el chiquillo de 13 años sobre la desconocida anécdota con el histórico animador chileno.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Jorge Rivas explicó sus razones sobre aquella interesante historia. «Lo hice porque, las primeras veces que pude acceder a internet, vi una entrevista que le hizo a un niño mexicano. A mi parecer, lo ridiculizó bastante. Estaba de acuerdo con que me ridiculizara la gente, el público, millones de personas, pero nunca Don Francisco», complementó el ex Niño Poeta.

Para culminar con sus declaraciones, Jorge Rivas aseguró: «todo lo que yo hice, lo hice en consciencia. Yo creo que el Niño Poeta fue la travesura más grande que pudo haber hecho un niño con su vida», cerró.