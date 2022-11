Imagine Dragons en Chile: ¿cuál es la nueva fecha del concierto?

La jornada del pasado 17 de octubre no fue la mejor para los fanáticos de Imagine Dragons en Chile y Latinoamérica. Esto ya que la banda confirmó la suspensión de sus conciertos en nuestro continente. Las razones apuntaron a diversos problemas del vocalista de la agrupación, Dan Reynolds. Sin embargo, semanas más tarde, el panorama se tornó positivo y se confirmó la nueva fecha del concierto.

«Lamentamos mucho compartir que tenemos que posponer nuestros shows en Latinoamérica. En nuestros doce años como banda, nunca hemos tenido que cancelar una gira (y podríamos contar el número de shows con una mano)», lamentó la banda estadounidense en un comunicado oficial.

En esa misma línea, la información oficial contó con mayor detalles. Esta tenía que ver con las afecciones de salud que presentó Dan Reyndols, y que provocaron la suspensión de los shows.

«Algunos de ustedes saben que Dan ha estado luchando con una hemorragia en las cuerdas vocales y un nódulo desde la última etapa de la gira, y su médico le ha advertido de que salir ahora mismo podría causar una ruptura y dañar irremediablemente su voz. Inesperadamente, ahora también está lidiando con un esguince bastante grave del ligamento lateral de la rodilla que requerirá una férula y algo de rehabilitación durante algún tiempo», añadieron, según lo consignado en el comunicado publicado el pasado 17 de octubre.

«Nuevas fechas de LATAM se anunciarán el 10 de noviembre, corre la voz», informó Imagine Dragons hace casi una semana mediante su cuenta oficial de Twitter. Y, finalmente, esto se cumplió durante las últimas horas.

Fueron pasadas las 13.00 horas de este jueves cuando, a través de la misma plataforma, la agrupación estadounidense entregó las nuevas fechas de sus conciertos en Latinoamérica.

«AMÉRICA LATINA, VOLVIMOS. Las fechas reprogramadas de la gira (con nuevas sedes en Argentina y México) están activas y EN VIVO», señaló la banda, al sumar dos nuevas fechas y confirmar su arribo a Chile para el próximo 7 de marzo de 2023.

«Todas las fechas excepto México YA ESTÁN A LA VENTA (los poseedores de boletos anteriores no necesitan comprar nuevamente, excepto México)», cerraron respecto al proceso que, en nuestro país, se realiza mediante el sistema de Ticketmaster.

LATIN AMERICA, WE'RE BACK

Rescheduled tour dates (with new Argentina and Mexico venues) are up and LIVE.

All dates except Mexico are NOW ON SALE (previous ticket holders don't need to purchase again, aside from Mexico). pic.twitter.com/fpEy9sJ5X7

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) November 10, 2022