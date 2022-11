La cruda confesión de Vale Roth por su salud mental: «Tuve depresión mucho tiempo»

La conocida bailarina e influencer chilena Vale Roth, siempre se encuentra interactuando con sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde cuenta los detalles de su vida cotidiana o también distintas publicaciones para quienes la siguen puedan opinar o dejarle algún tipo de comentario en el post, con el fin de acercarse a sus fans.

En esta ocasión, la exintegrante de Aquí se Baila realizó varias historias donde preguntó sobre las enfermedades mentales, especificamente, la depresión. Vale Roth comenzó contando que ella hace un tiempo estuvo expuesta a esta situación, que la tenía bastante mal. “Ustedes ya saben que tuve depresión mucho tiempo”, señaló.

Valentina Roth ¿Qué le pasó a la ex integrante de Calle 7?

Posterior a eso, le preguntó a sus fanáticos si también habían pasado por un duro momento con estas enfermedades y realizó una sentida reflexión sobre los costos de los tratamientos.

“Apuesto que todos dejaron el tratamiento o no se trataron, es como un palo mensual”, dijo Vale Roth.

La mujer contó cuando vivió una crisis de pánico. “Se me taparon los oidos, me transpiraban las manos, además en ese tiempo se usaba la mascarilla y eso no ayudaba mucho, no podía ver bien a la gente, a los autos y a eso sumale el calor”, reveló.

Según señaló Vale Roth, todo esto se produjo por la depresión que estaba atravesando y por años que estuvo en el ojo del huracán en la farándula, según reportó La Cuarta.

La acusación de la bailarina hacia Ignacia Michelson

No paran! Ignacia Michelson y Vale Roth revivieron una discusión que parecía haber sido sepultada hace un par de semanas. Esto después de una supuesta agresión de la chica Playboy contra la ex Calle 7, quien lanzó todos sus descargos vía Instagram.

Además, la ex gimnasta no lanzó una acusación al aire. Pues, pese a no entregar ni nombre y apellido, aseguró que la habían mojado con el contenido de un vaso con alcohol, entre otras cosas dirigidas contra la ex chica reality.

El nuevo round de Vale Roth e Ignacia Michelson

«Ayer me tiraron un vaso de copete en la cabeza… igual, gracias, tenía calor», inició la ex Aquí se Baila en su perfil de Instagram. Pero no se quedó solamente en la ironía, pues disparó con todo diciendo que no se metería con «minas que andan reventando weo… Son delincuentes, se juntan con narcotraficantes, estafan a gente», lanzó con todo.

Obviamente, la ex Calle 7 no solo se quedó en eso, pues siguió relatando la situación. Vale Roth explicó que la miraron durante todo el carrete; pero que no había reconocido a la chica Playboy por «tanto filtro que usa».

Mientras que para finalizar todo su desahogo en redes, aseguró que tomaría acciones legales y aprovechó de menospreciar a la gente que fue al lugar.

«Lo peor es que todo esto pasó en el super VIP, rotería. Siempre ha sido una rotería el super VIP… en el VIP es donde está la gente más cuma y chana del mundo», expresó la chica fitness, según reportó La Cuarta.