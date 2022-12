«Anda a un profesional»: Las fuertes críticas a Coté López por fotos en Instagram

En lo que fue la más reciente publicación de la Coté López en sus redes sociales, una ola de críticas se hicieron presentes para la influencer.

Las mismas se centraron en la manera que tiene la mujer de criar a sus hijos y en supuestos favoritismos entre ellos.

La publicación de Coté López y las fuertes críticas

Dentro del contexto de la navidad vivida recientemente en nuestro país, la pareja del Luis «Mago» Jiménez publicó un carrusel de fotos en las cuales se le podía ver regaloneando junto a su hijo, Luis Jesús, algo que causó una diversidad de comentarios por parte de sus seguidores.

Revisa la foto y algunos comentarios a continuación

Dentro de los comentarios se pudieron divisar algunos de grueso calibre en contra de la mujer. «Por qué le dan besos en la boca a los niños 🥴🥴» y «Anda a un profesional para que te enseñen a criar tus hijos.», fueron algunas de las polémicas críticas.

Aunque esto no fue todo, ya que la influencer también recibió mensajes directos centrados en el mismo tema. «¿Qué pasa con tus hijas? Tan descariñada, parece que todo fuera tu hijo. Tus hijas están en la edad que más necesitan de ti! Los 12-13 años son muy complicados y requieren mucha atención«, fue lo que dejó ver la influencer en sus historias.

La respuesta por parte de López

Ante los comentarios, la mujer no se quedó callada, dedicándole un par de historias a las personas que se fueron en su contra.

A través de las historias en sus redes sociales, Coté López no se guardó nada y lanzó toda su artillería para quienes la cuestionan por la manera de criar a sus hijos.

«Mis hijas son mil veces más regalonas que Jesús conmigo, tengo exactamente las mismas fotos con ellas, solo no las subo por respeto a su decisión. La gente algún día debe dejar de dar opiniones y consejos que nadie les pidió. PD: Las redes sociales no son la vida real, son solo segundos escogidos«, fue una de las respuesta que dio.

Pero eso no fue todo, ya que, posteriormente Coté se mandó una segunda historia centrada en lo mismo. «Y respecto a si les doy besos a mi hijo en la boca, me han escrito de todo siempre. Díganme ¿Alguna vez los he pescado? JAJAJAJA. Entonces ¿Para qué siguen escribiéndome lo mismo? Jamás he hecho algo para agradar a alguien, hago lo que me nace y me hace feliz…«, fueron algunas de las palabras en su descargo.