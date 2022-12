Julio Jung y la inesperada noticia del cáncer de su mamá: «No me quedó más que abrazarla»

Tras como te adelantamos hace un par de días, el actor Julio Jung iba a ser el nuevo estelar invitado a «Todo Por Ti» de Cecilia Bolocco. El artista llegó al espacio de Canal 13 para realizar un homenaje a su madre y colega, María Elena Duvauchelle.

Julio Jung se refirió a muchos aspectos de su vida, tal como su llegada a Chile después de nacer en Venezuela. Después se refirió a la separación de sus papás, sus trabajos más extraños, su matrimonio y la fuerte adicción que enfrentó a temprana edad.

Ahí fue cuando entró en escena María Elena Duvauchelle, quien fue victima de la agresividad y la sobredosis del actor. Tras ese incidente, su mamá trató de enrielarlo, sin éxito.

«Tuvimos peleas fuertes, le grité, hasta le pegué un empujoncito», recordó Julio, quien luego fue enviado por sus padres a desintoxicación por seis meses. «Mi vieja lo pasó muy mal en esa época, pésimo. Pero se lo agradezco. Siento que soy quien soy hoy en día gracias a todo este proceso que pasé con mi mamá al lado. Salí y no he vuelto a caer nunca más», declaró el actor.

El complejo diagnóstico de la madre de Julio Jung

En torno a esa crítica etapa de adicciones, María Elena lo definió como un momento del que no le gusta acordarse. «Es lo más doloroso que yo he tenido en mi vida, pero fue lo mejor. Es una gran prueba», sostuvo la actriz.

La fortaleza de María Elena es tanta que a veces ha llegado a niveles insólitos, como cuando sobrellevó sola y sin ayuda un cáncer.

«Ella me llama y me dice: ‘No te preocupes, quédate tranquilo. Mañana me sacan la mitad del pulmón porque tengo cáncer, pero si me hago eso está en grado 0,0001 y no me enfrento a quimio ni nada’. Le digo: ‘Mamá, me estai h…, ¿cómo me dices eso ahora y te operas mañana?’. No me quedó más que abrazarla y apretarla no más», recordó Jung.

«Julio lloraba a mares cuando me fue a ver llena de tubos», recordó la intérprete. «Yo no tuve miedo. Yo confiaba mucho en mi médico, y mi hijo estaba grande. Tenía una hija que se va a preocupar de él cuando sea mayor, entonces por eso me fui tranquila a operar, sin miedo», agregó.