«Basta de ocultar cuerpos reales»: Wanda Nara dejó la crema con inesperada publicación en sus redes

La chiquilla luego de salir en la portada de varios medios por varios días tras lo que habría generado el encuentro con el cantante de música de urbana, L-Gante, ahora la influencer sigue en el ojo del huracán, ya que Wanda Nara dejó la grande con una llamativa foto que subió a su cuenta de Instagram.

Después de que se subiera el post, comenzaron los comentarios hacia la publicación que compartió la modelo en sus redes sociales, donde los primeros en comentar apuntaron a que a la empresaria se le pasó un poco la manito con el Photoshop de su imgan.

«Hay un poco de Photoshop en tu rueda Wanda»

Wanda Nara aparece en la imagen junto a su amigo y estilista Kennys Palacios. En la foto ambos posan frente a la lujosa camioneta que ella le regaló por su cumpleaños.

La mala onda en los comentarios podría haber sido menos llamativa, pero algunos panelistas argentinos del espacio televisivo El Ejercito De Lam igual lo publicaron en Twitter. “Hay un poco de Photoshop en tu rueda Wanda”, precisaron.

Como se puede ver en la imagen, la polémica publicación que desató la mala onda con la influencer, fue por la rueda de la camioneta estana distorsionada, dejando en evidencia que la modelo editó para te su cuerpo.

“Ya todos sabemos que Wanda tunea todas sus fotos”; “Que obsesión tiene con la perfección”. “De esta mujer se puede esperar cualquier cosa” y “Basta de ocultar cuerpos reales”, fueron los comentarios hacia Wanda Nara, según lo consignado por La Cuarta.

¿Y que pasó con L-Gante?

Hace un tiempo Wanda Nara se vio en el centro de la noticia, luego de que tras meses de idas y vueltas, se confirmara oficialmente su quiebre con el futbolista Mauro Icardi, quien estuvo en la polémica por enviarse coquetones mensajes con China Suárez.

Tras la situación al parecer habría dado vuelta la página para estar con L-Gante. Al menos así lo dio a conocer el propio artista urbano, durante su participación en el programa ‘La Noche de Mirtha’, de la icónica Mirtha Legrand.

Resulta que la periodista Marina Calabró, otra de las invitadas al espacio, lanzó sin filtro: «Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda. En tu producción me dijeron eso y no creo que me mientan». A lo que el chiquillo respondió nervioso: «Cuántas producciones mienten, ¿no?».

Y fue en ese momento que saltó el periodista Ceferino Reato la pregunta al hueso. «¿Estás con Wanda o no?». Frente a lo que el chiquillo de 22 años lanzó: «La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos».

¿Wanda Nara inspiración de L-Gante?

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que el artista argentino reconoció que incluso le escribió una canción. «Me ha inspirado un par de frases. No puedo decir nada porque le voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido».

Tras esto, L-Gante fue consultado si acaso «¿Te enamoraste de Wanda?», a lo que no dudó en señalar que «No, enamorarme no. Eso es un montón todavía. Yo solo me enamoré de una mujer que fue mi única novia, mi ex». Esto en referencia a la madre de su retoña, Tamara Báez.