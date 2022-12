La dura reflexión de Pailita tras críticas por viaje a Viña del Mar: «Todo lo que haga se va a divulgar»

Pailita a penas se enteró de lo que estaba sucediendo en un sector de la comuna viñamarina, decidió partir hasta la ciudad jardín para entregar la mayor ayuda posible a todos los damnificados que dejó el terrible incendio.

El cantante sorprendió a sus fanáticos luego de no ir a los premios de La Junta. Ya que prefirió viajar durante la madrugada a Viña del Mar para ayudar a las familias afectadas en la comuna viñamarina.

Por otro lado, el gesto del artista también generó críticas en redes sociales. Donde algunas personas lo acusaron de usar la tragedia para aparecer en pantalla.

Sin embargo, Pailita no sé quedó callado y compartió un furioso descargo. En sus historias de Instagram respondiendo a quienes lo atacaban por ir a ayudar.

“Si uno ayuda te critican. Si uno no ayuda, también te critican. Si incentivas a la gente, dicen que andas pa’ la tele. Si no la incentivas, te dicen que no apoyas la causa”, comenzó diciendo Pailita.

Bajo ese contexto, el artista urbano añadió que “comentarios poniendo ‘por qué no hace las weas piola’, siendo que no puedo ni comprar tranquilo. Porque tengo 10 teléfonos clavados grabándome, obviamente todo lo que haga se va a divulgar”.

El apañe de Pailita en Viña del Mar

En la noche de este jueves pasado se realizó una nueva edición de los premios La Junta, en la cual se galardonó a lo mejor de la música urbana de nuestro país. En el evento estuvieron casi todos los exponentes más destacados, pero uno que no llegó fue Pailita. El que prefirió dedicarse a una labor mucho más importante.

Resulta que luego de estar promocionando su nuevo EP durante todo el día y al enterarse de la tragedia en la quinta región, el cantante de ‘Na Na Na’, decidió saltarse la premiación y partir a ayudar a los afectados en los centros de acopio.

Así lo demostró a través de sus redes sociales, luego de compartir una postal en la que está junto a un grupo de colaboradores de Techo Chile, luciendo la misma de pechera, además de las Tens y un equipo de Emergencia, según reportó Corazón.cl.