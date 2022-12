«Eso solo desinforma»: El enojo de Paola Troncoso por noticia sobre su trabajo

Desde su Instagram personal, la recordada actriz de Morande con Compañía compartió una noticia falsa, la cual hablaba de su cambio a un nuevo canal de televisión.

En la misma publicación, aprovechó de realizar directamente sus descargos en contra del medio y también aclaró la situación.

La publicación de Paola Troncoso

La publicación de la noticia vino por parte del medio @periodismochileno.cl, misma en la que se hablaba de que Troncoso estaría a punto de dejar el canal Mega, para así emigrar a Canal 13.

Fue tras esto, que Paola publicó dicha noticia en su perfil, dejando caer un potente descargo en la respectiva descripción de esta.

«No entiendo por que @periodismochileno.cl hace una publicación en donde se habla de que Mega está desolado porque según esta página estoy en conversaciones con canal 13 para unirme a un programa de ese canal», fueron las palabras con las que comenzó Paola Troncoso.

Posteriormente, siguió evidenciando su enojo ante la situación. «Por favor infórmense bien antes de emitir noticias que no son verdaderas eso solo desinforma», continuó.

Además, se encargó de aclarar las cosas inmediatamente. «Yo no he hablado con nadie de ese canal, y si fuera así yo misma se los contaría a quieres me siguen y respetan mi trabajo».

A lo que más adelante agregó: «Aún no estoy en ningún proyecto y de ser así lo contaría feliz!! …. Ah y otra cosa, menos en un programa de baile como se informa en la nota Jajajaja»

Respecto al medio, Paola Troncoso también expresó que si buscaban realizar publicaciones de esa índole, lo más adecuado era contactarse directamente con la persona, para así no crear confusiones por ese tipo de noticias.

Cabe destacar que, por parte del medio responsable de haber publicado la noticia, aún no han dado una respuesta al respecto del hecho.

Mientras que, en el caso de la noticia, sigue estando presente en dicho medio.