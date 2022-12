«Estaban a besos»: Nuevo capítulo en el romance de Gala Caldirola y Mauricio Pinilla

Gala Caldirola y Mauricio Pinilla, encontraron el amor después de terminar con sus respectivas parejas. Desde septiembre se sospechaba la relación de la ex chica reality con el conductor de deportes.

Del romance no existía mayor certeza, hasta que la propia ex esposa del «Pinigol» lo confirmó. Incluso por diversos hechos que vivió la pareja era difícil asegurar la relación de ambos.

En noviembre se habría generado un quiebre entre la parejita por diferencias en común. La ex chica reality no estuvo de acuerdo con fotos que se compartieron de «Pinigol» con sus hijos y ex esposa. El comentarista de deportes decidió dejar la relación para priorizar a sus retoños.

Hechos que confirman el romance de la ex chica reality y Mauricio Pinilla

Series de diversos eventos han ido confirmando paulatinamente que la relación entre ambos sigue en pie y el quiebre ya es agua pasada.

El amor es más fuerte y lo puede todo, a Pinigol y Caldirola el pasado domingo 11 de diciembre se les vio en una historia de la hermana mayor del jugador.

La publicación fue borrada inmediatamente, donde se encontraban compartiendo en un espacio íntimo y confirmaría el regreso de la relación

A raíz de esto, una de las hijas del ex jugador, Matilde, publicó una foto con su madre tirándole un palo a su padre. «Uno no cambie un Mercedes por un Kia», agregó la hija de «Pinigol» junto a la foto.

Nueva datito de la relación

Sergio Rojas, en su live de Instagram «Qué te lo digo» mostró un video donde se les veía juntos a los tortolitos.

El periodista comenta que el registro es del día martes 13 de diciembre a las 19.30 horas. «Llega Gala Caldirola y le da un beso en la boca», comenta Rojas.

«A todos aquellos que pensaron que habían terminando, les quiero decir que no, porque ahora les mostrare la prueba grafica», agregó.

Según lo relatado por el periodista, los testigos de la cita de Mauricio Pinilla y Gala Caldirola comentaron que estaban a besos en el evento que reunía a la familia del ex jugador.