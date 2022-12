«Jamás me cambio mi cuerpo»: el acalorado debate en bikinazo de Alison Mandel

Alison Mandel se ha convertido con el paso del tiempo en una de las comediantes más queridas del país. Aquello queda demostrado en su cuenta de Instagram con más de 991 mil seguidores, donde hace poco quedó la grande con un bikinazo de la standapera.

«🌺😍❤️💖🌴☺️🥰✨Gracias mi veci por cuidar mi casa, mis plantas 🌱 y darme un bikini 👙 para mis vacaciones 🌴🌴🌴», escribió la también actriz en su reciente publicación, que se llenó de piropos.

Famosillas como las actrices Carola Varleta y Begoña Basauri, además de la comunicadora, Camila Stuardo, fueron solo algunas de las personas que dejaron su corazón entre los más de 56 mil internautas.

Esto además de los 300 internautas que dejaron su reacción positiva. Entre ellos, una usuaria que dejó la grande al comentar «que hermoso ver cuerpos reales 😍».

La fotito y el debate en el perfil de Alison Mandel

«y cuáles serían los irreales?😳», respondió otra internauta en el perfil de la comediante, lo que respondido con un «los que se retocan para las redes sociales».

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la misma persona que cuestionó el comentario, también planteó que Alison Mandel también «retocaba» sus fotos. «No entiendo porqué me atacas. Tú preguntaste, yo te respondo. Relájate!», dijo por su parte la chiquilla que dejó el comentario que inició todo.

A lo anterior, se sumaron un par de internautas que cuestionaron y tiraron la talla con la usuaria que puso sobre la mesa los «arreglines» en redes y que tuvo la respuesta de Alison Mandel.

«No, no está retocada. No hago eso con mis fotos. Juego con los colores, pero jamás me cambio mi cuerpo ni mi cara en una foto. Abrazos ✌️», contestó la comediante, poniendo punto final al cuestionamiento que no tuvo más fundamento que una suposición.