«Me dejai chascón»: Karla Melo se llena de piropos con reciente fotito en traje de baño

Karla Melo no solamente se llenó de aplausos por su aparición en un reciente hit musical de Gino Mella y Jairo Vera titulado «Mujeriego». La actriz también ha dejado la grande con distintas postales de sus recientes vacaciones en Brasil, que no han dejado indiferente a nadie.

Recordemos que fue hace un par de días cuando la también cantante enamoró a sus fans, por una serie de postales subidas a sus historias de Instagram. En estos registros, la chiquilla lució un diminuto traje de baño rosado y dejó en evidencia su cuidada figura, que le ha valido cientos de aplausos en sus recientes publicaciones.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Karla Melo repitió la fórmula con una nueva fotito en bikini, que se alineó con la ola de calor de Chile, encendiendo las redes y subiéndole la temperatura aún más a sus fieles seguidores.

La nueva fotito de Karla Melo que dejó la crema en redes

En este nuevo registro, en el que aparece la intérprete de «Latina» mandando un beso a la cámara, le permitió llenarse de piropos. Además, la chiquilla se lució con un bikini celeste con trenzado y un short. Esto junto con unos lentes de sol y un sombrero, capeando los rayitos de sol que están más fuertes que nunca.

«Ay qué calor! A mí me gusta, pero con piscina», inició Karla Melo, aparte de poner el tag de la tienda que se puso con el bikini. Asimismo, la actriz agregó: «no creo q me censuren porque se ve un pezón… no porque es de hombre 🙄 de quién será?», remató Karla Melo en su red social.

Solamente pasaron un par de horitas para que la cantante se llenara de piropos, en la publicación que recopiló más de 19 mil corazones en la plataforma.

«Ya se me alegro mi día»; «Eres un placer a la vista»; «me dejai chascón eri la perfección en su máxima expresión»; «Tan hermosa como siempre»; «Una hermosa sirena»; «Tus labios de rubí»; «ese beso cautiva»; «Te ves regia» y «Una belleza de mujer», son solo algunos de los buenos comentarios en el perfil de Karla Melo.