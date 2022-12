«Mi mamá es mi base»: Ingrid Cruz recibirá emocionante homenaje de su hija

En un nuevo capítulo que se realizará en el espacio televisivo de Canal 13, la actriz Ingrid Cruz será una de las invitadas en este episodio, donde hablará de sus comienzos en las teleseries de nuestro país.

La transmisión del programa estará a cargo de los anfitriones Jorge Zabaleta, Pancho Saavedra y Pedro Ruminot recibirán a dos reconocidas figuras del espectáculo: como la actriz de la reconocida teleserie «Pituca sin lucas» y también la animadora Francisca García-Huidobro.

Es así como se producirá el reencuentro de los tres actores: Ingrid, Francisca y Jorge, quienes desde hace 21 años no trabajan juntos en una producción dramática. La última fue la telenovela “Corazón pirata”, transmitida por Canal 13 durante el primer semestre del año 2001.

El emotivo homenaje que recibirá Ingrid Cruz

En relación a este tema, Cruz revelará que en la primera teleserie que trabajó con Zabaleta, “Marparaíso”, de Canal 13, la coach que los preparaba, la recordada actriz Luz Croxatto, les aconsejó a ambos, que tenían que carretear. «Tienen que hacer algo ustedes dos, porque no se están llevando bien’. Empezamos a salir y lo pasamos súper bien”, comentó Ingrid Cruz.

En tanto, en la sección “Seamos Claro”, la ex jurado de “Aquí se baila”, reveló que aunque la llamara Quena Rencoret (directora del área dramática de Mega) para hacer un protagónico en una de sus producciones, no lo haría. “No, y menos un protagónico que entras a las ocho de la mañana y sales a las 10 de la noche. Hoy día quiero ganar más y trabajar menos. Ya no me seduce la idea de ser súper famosa”, afirmó Francisca García-Huidobro.

Cabe mencionar que las invitadas vivirán una grata sorpresa durante la noche en “Socios de la parrilla”. Es que por primera vez se verá en televisión a los hijos de ambas amigas. Joaquín de 16 años, hijo de Francisca con Julio César Rodríguez, y Emilia de 15 años, hija de Ingrid.

Joaquín llegará cantando uno de sus juveniles éxitos musicales y señalará que “mi mamá es mi base. Yo siento una dependencia ‘brígida’ hacia ella. Peleamos y nos arreglamos al tiro. Nosotros nos queremos mucho”.

En tanto, Emilia aparecerá por primera vez en la pantalla chica y revelará que le gustaría ser actriz. Además, declarará que “mi mamá es una persona muy apañadora, siempre me trata de entender, yo le cuento todo”.